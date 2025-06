INCOMODADOS

Jornais ingleses minimizam o bom desempenho das equipes brasileiras no Mundial de Clubes

BBC e Daily Mail apontaram o calendário e as altas temperaturas como motivos para justificar o bom desempenho das equipes sul-americanas

O domínio sul-americano na Copa do Mundo de Clubes tem se dado graças aos clubes brasileiros, principalmente Flamengo e Botafogo, que venceram, encantaram e colocaram os europeus em estado de alerta. O Rubro-Negro garantiu vaga antecipada nas oitavas ao bater o Chelsea por 3 a 1 com autoridade. Já o Glorioso, em uma atuação heroica, superou o poderoso Paris Saint-Germain e ficou muito perto da classificação. >

O jornalista Neil Johnston, da BBC, sugeriu que o bom momento pode estar ligado ao momento de forma física das equipes: “O fato de estarmos no meio da temporada na América do Sul pode ter algo a ver com os bons resultados até agora? As equipes europeias chegaram ao torneio após longas e exaustivas temporadas”.>