Com três gols para cada lado, Bahia e Fluminense empatam em partida eletrizante

Alan Pinheiro
Publicado em 9 de agosto de 2025 às 23:05
Resumir a partida entre Bahia e Fluminense em uma palavra sem dúvidas teria a palavra loucura entre as opções possíveis. Com seis gols, o confronto entre tricolores foi um daqueles jogos abarrotados de emoção. No final, um empate eletrizante por 3x3 deu um ponto para cada equipe na partida, válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bernal (contra), Everton Ribeiro e Luciano Juba fizeram os gols do Bahia, enquanto Cano (duas vezes) e Nonato marcaram para o lado carioca.
Em resposta ao jogo abaixo no meio de semana, os tricolores entraram em campo com força máxima. Com os rostos já conhecidos da torcida e Kayky atuando no ataque ao lado de Ademir e Willian José, o Bahia foi surpreendido por uma partida frenética. Saiu atrás do placar, virou, levou a virada e empatou novamente.
A comemoração por ter buscado um ponto depois de ficar atrás duas vezes é boa, mas com uma semana de descanso para recuperar o time fisicamente fica ainda melhor para os comandados de Ceni. O Esquadrão só volta a campo no próximo sábado (16), quando enfrenta o Corinthians, pela 20ª rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 21h no gramado da Neo Química Arena.
Toca para um lado, toca para o outro. Quem é torcedor do Bahia ou acompanha aos jogos do clube tricolor sabe muito bem que o time comandado por Rogério Ceni tem um padrão de jogo bem definido. O Esquadrão gosta de valoriza a posse da bola e não se afoba para definir as jogadas com pressa. Contra o Fluminense, mesma forma de jogar e nenhuma novidade.
Com dois jogadores da base de Xerém entre os titulares, enganou-se quem pensou que o Fluminense iria à Fonte Nova para ser o mais novo saco de pancadas do Bahia. Desde o minuto inicial, a equipe de Renato Gaúcho mostrou entender como os mandantes jogam e armaram um plano de ataque.
Foi assim por mais de uma vez até o relógio marcar oito minutos. Na segunda vez, bola na rede. Com lateral ao seu favor no lado esquerdo, Renê cobrou e achou Keno na linha de fundo. O camisa 11 ajeita de cabeça para a entrada da área, onde Cano finalizou forte de primeira para vencer Ronaldo e abrir o placar em Salvador.
Em uma partida de ritmo nas alturas, a resposta não demorou a chegar. Quatro minutos após sofrer o gol, foi a vez do Esquadrão dar o troco, duas vezes. Aos 12 minutos, Everton Ribeiro recebeu perto da área carioca, ajeitou com a esquerda e achou Jean Lucas infiltrando entre os marcadores do Flu. O camisa seis tocou para o meio, mas a bola desviou em Bernal e entrou no gol.
Já aos 18, foi a vez do camisa 10 deixar o seu. Em jogada iniciada por Caio Alexandre, o camisa 19 avançou e acionou Willian José dentro da área. O centroavante fez a parede, levantou a cabeça e tocou para Everton Ribeiro, que ajeitou e chutou colocado para o gol. A bola desviou na marcação carioca, enganou Fábio e morreu no fundo das redes.
Quando não estavam balançando as redes, Bahia e Fluminense travavam um confronto frenético, mas cada um dentro de sua estratégia. Enquanto os baianos chegavam ao ataque com trocas de passes bem construídas e rápidas, os cariocas priorizavam explorar os contra-ataques.
Na volta do intervalo, nenhuma modificação nas duas equipes. No entanto, qualquer marasmo que poderia aparecer na etapa final foi afastada com apenas três minutos, quando o Tricolor das Laranjeiras mostrou eficiência. No toque e na paciência, o jovem lateral Júlio Fidélis cruzou para a área e o artilheiro Germán Cano emendou um voleio de primeira para deixar tudo igual.
Tudo igual e ambos os clubes continuavam em cima do rival, acreditando que era possível sair de campo com os três pontos. Como já disse Renato Russo, "quem acredita, sempre alcança". E quem alcançou a vantagem no placar foi justamente o time de Renato, mas o Gaúcho. Aos 26 minutos, Nonato recebeu, entrou na área e chutou forte em Ronaldo. O goleiro do Bahia aceitou e a bola morreu no fundo do gol.
Nos minutos finais, o Esquadrão se lançou ao ataque e colocou o Fluminense para se defender dentro de sua área. O ímpeto ofensivo foi tão agressivo que não poderia acabar diferente. Gilberto entrou na área, foi à linha de fundo e cruzou para o meio. A bola passou por todo mundo e sobrou para Luciano Juba, que chutou de primeira e contou com o quique da bola para encobrir Fábio e dar números finais ao confronto.
Bahia 3 x 3 Fluminense - 19ª Rodada do Campeonato Brasileiro
Bahia: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Santiago Mingo e Luciano Juba; Jean Lucas, Caio Alexandre (Acevedo) e Éverton Ribeiro (Michel Araújo); Ademir (Tiago), Kayky (Cauly) e Willian José (Lucho Rodríguez). Técnico: Rogério Ceni.
Fluminense: Fábio; Julio Fidélis (Guga), Davi Schuindt, Freytes e Renê; Thiago Santos (Nonato), Bernal (Martinelli), Lima e Ganso (Hércules); Keno (Canobbio) e Cano. Técnico: Renato Gaúcho.
Local: Arena Fonte Nova, em Salvador;
Gols: Cano, aos 8, Bernal (contra), aos 12, e Everton Ribeiro, aos 18 minutos do primeiro tempo; Cano, aos 3, Nonato, aos 26, e Luciano Juba, aos 43 minutos do segundo tempo;
Cartões Amarelos: Jean Lucas, Everton Ribeiro (Bahia); Bernal, Thiago Santos (Fluminense);
Cartão vermelho: Freytes (Fluminense);
Público pagante: 35.505 pessoas;
Renda: R$ 1.298.824,00;
Arbitragem: Jefferson Ferreira de Moraes (GO), auxiliado por Bruno Raphael Pires (GO) e Marcia Bezerra Lopes Caetano (RO);
VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG).