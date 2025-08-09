Acesse sua conta
Vitória perde para o São Paulo e termina primeiro turno sem vencer fora de casa

Bobadilla e Sabino marcaram os gols do tricolor paulista

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 9 de agosto de 2025 às 20:27

Vitória foi derrotado pelo São Paulo no Morumbi
Vitória foi derrotado pelo São Paulo no Morumbi Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória tinha um sonho: vencer pela primeira vez o São Paulo no Morumbi. Os rubro-negros até tentaram, mas esbarraram em um tricolor dominante durante os 90 minutos. No final, o Leão só pôde lamentar mais uma derrota no Campeonato Brasileiro após Bobadilla e Sabino marcarem os gols do 2x0. O confronto deste sábado (9) foi válido pela 19ª rodada da Série A.

Com nove desfalques para o confronto, entrou em campo quem sobrou. Da linha defensiva com quatro jogadores, o técnico Fábio Carille precisou se desfazer dos dois laterais direitos, ambos lesionados. Entrou Edu improvisado na função. Além da mudança, a noite também foi de estreias. O meia-atacante Romarinho e o recém-contratado lateral esquerdo Ramon foram as novas figurinhas rubro-negras.

Com o gosto amargo da derrota, o Leão fechou o primeiro turno da competição com 18 pontos e nenhum triunfo conquistado fora de Salvador. Com a missão de acertar os erros cometidos pela equipe e recuperar os jogadores lesionados, o Vitória volta a campo no próximo sábado (16), quando recebe o Juventude dentro do Barradão. A bola rola a partir das 18h30.

O JOGO

Quando a bola rolou, o ritmo do jogo assustou. Aos 20 segundos, o São Paulo aproveitou um escorregão do Vitória e emendou um contra-ataque perigoso. Minutos depois, Sabino subiu mais que a defesa rubro-negra e arrancou suspiros dos torcedores presentes no Morumbi. O Leão não se acanhou com a pressão dos tricolores e passou a igualar as ações com a bola usando a velocidade dos pontas para chegar rapidamente ao ataque.

Apesar de ter a bola para construir o jogo, os rubro-negros encontravam dificuldade em furar o bloqueio paulista, principalmente pela postura dos mandantes em recuar o time quando o Leão tomava a posse do jogo. Sem espaço para criar, o Vitória errou e o São Paulo aproveitou a chance que teve.

Em boa triangulação, os donos da casa começaram de um lado, jogaram para o outro e a bola parou no pé de Rodriguinho, que desequilibrou. O meia articulou o lance, recebeu na linha de fundo e cruzou rasteiro para o meio da área, onde o volante paraguaio Bobadilla apareceu sozinho para chutar forte e abrir o placar. 

No restante da primeira etapa, o Leão tentou pelo lado, pelos lados e pelo meio, mas não teve jeito. Nas poucas oportunidades de gol, nenhuma eficiência para igualar o marcador. O Leão até teve um lance de pênalti a favor revisado pelo VAR, mas o árbitro seguiu com a marcação de campo após marcar falta de Renato Kayzer. Defensivamente, os rubro-negros sofreram todo o tempo, principalmente pelo meio.

Na volta para a segunda etapa, nenhuma mudança aconteceu. Nem de substituições, nem de postura das duas equipes. Apesar do São Paulo ser superior, o Vitória tentou encontrar soluções para virar a balança a seu favor, mas a "envolvência" dos paulistas estava em dia. Bastava apenas alguns toques para que o time chegasse à área e criasse uma chance perigosa.

Flertando com o perigo, os baianos também não conseguiam se acertar defensivamente. Com a bola, os comandados de Carille se lançavam ao ataque com Edu como lateral e Lucas Braga como atacante. Já sem a bola, a equipe formou uma linha de cinco defensores. O problema era o meio de campo com apenas dois jogadores, o que foi aproveitado pelo São Paulo para criar superioridade no setor e ganhar as sobras.

O desempenho do Leão em campo deixava a desejar e Carille tentou de tudo para voltar à Salvador sem pontos. Dobrou o número de atacantes, tirou um dos volantes e abdicou de defender com cinco. Sem efetividade lá na frente, as modificações "kamikaze" tiveram o efeito contrário. Aos 40 minutos, Ferraresi recebeu sozinho na direita e chutou forte para o meio, onde Sabino se desmarcou e completou para aumentar a vantagem e fechar o placar.

FICHA TÉCNICA

São Paulo 2 x 0 Vitória - 19ª Rodada do Campeonato Brasileiro

São Paulo: Rafael; Ferraresi, Sabino e Alan Franco; Maik, Bobadilla (Pablo Maia), Marcos Antônio (Luan), Rodriguinho e Enzo Díaz (Patrick); Ferreira (Luciano) e André Silva (Lucas). Técnico: Hernán Crespo

Vitória: Lucas Arcanjo; Edu (Fabri), Lucas Halter, Zé Marcos e Ramon; Ricardo Ryller (Rúben Rodrigues), Ronald e Romarinho (Aitor); Lucas Braga, Osvaldo (Renzo López) e Renato Kayzer. Técnico: Fábio Carille

Local: Morumbi, em São Paulo;

Gols: Bobadilla, aos 19 minutos do primeiro tempo; Sabino, aos 40 minutos do segundo tempo;

Cartões Amarelos: Enzo Díaz, Maik (São Paulo); Zé Marcos, Ronald, Ramon (Vitória);

Arbitragem: Bruno Arleu de Araujo, auxiliado por Thiago Henrique Neto Correa Farinha e Luiz Claudio Regazone (Trio do RJ);

VAR: Daniel Nobre Bins (RS).

