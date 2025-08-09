ABORTO ESPONTÂNEO

Namorada de goleiro do Corinthians fala sobre perda de gêmeos: 'o amor que ficou é tão real quanto a dor'

Embora a gravidez tenha sido interrompida há algumas semanas, essa foi a primeira vez que ela falou sobre o assunto

Perla Ribeiro

Publicado em 9 de agosto de 2025 às 18:29

Namorada do goleiro do Corinthians desabafa sobre perda de gêmeos: 'o amor que ficou é tão real quanto a dor' Crédito: Reprodução/Instagram

A namorada de Hugo Souza, goleiro do Corinthians, Rauany Barcellos, 22 anos, usou as redes sociais neste sábado (9), para desabafar sobre a perda dos gêmeos que descobriu que estava esperando na véspera do Dia das Mães. Embora a gravidez tenha sido interrompida há algumas semanas, essa foi a primeira vez que ela falou sobre o assunto. Apenas os mais íntimos e familiares sabiam que o atleta seria pai.

"Essa é a primeira vez que sinto vontade de dividir a maior dor da minha (nossa) vida. Ainda tento me acostumar e fazer amizade com o silêncio desde quando o conheci naquela maternidade cheia de vida, em que nós saímos com um vazio avassalador que passou fazer parte da minha rotina. Eu ainda tenho bem fresco na minha memória a emoção de ouvir tantos chorinhos de pequenas vidas começando, e a tristeza de estarmos ali, juntos, dividindo um silêncio que ninguém ouvia", iniciou seu relato postado nos stories de seu perfil:

Rauany disse que, mesmo depois de alguns meses, todas as noites ainda é assombrada pelo vazio que a acompanhou naquela manhã. "Desde então, todos os dias, me encontro e me perco nesse silêncio. Nunca me contaram sobre o quão solitário é atravessar um corredor e sair para um mundo igual, quando por dentro tudo mudou. Ninguém me preparou para dormir e acordar com algo que falta e, ainda assim, sentir que ele está aqui".

A namorada do goleiro ainda justificou que esperava encorajar outras mães que estão passando pela mesma dor com o seu desabafo. Ela ressaltou que não compartilhava a dor para que ela seja esquecida, mas para que ela exista. "Porque eles existiram. Porque eu existo depois deles. E, porque o amor que ficou é tão real quanto a dor. Eu ainda não tenho todas as respostas para as minhas perguntas. Ainda sigo procurando por mim mesma depois de tudo".

A influencer aproveitou a postagem para dedicar o seu "sincero amor e acolhimento a todas as mamães que tiveram que enfrentar a mesma dor que eu". Ela ressaltou que as pessoas que enfrentam a mesma situação que ela não devem permitir que "pessoas insensíveis validem sua dor pelo sua idade gestacional. Não deixe que essas pessoas transformem sua dor e sua história no que elas querem. E eu conto com vocês, pra conseguir ressignificar cada vez mais essa dor".