MUNDIAL DE CLUBES

Inter de Milão x Urawa Reds: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Válida pela 2ª rodada do Grupo E da Copa do Mundo de Clubes, a partida será disputada no Lumen Field, em Seattle (EUA), às 16h

Pedro Carreiro

Publicado em 21 de junho de 2025 às 11:59

Lautaro Martínez, Capitão da Inter de Milão Crédito: Shutterstock

Inter de Milão e Urawa Reds se enfrentam neste sábado (21/6/2025), às 16h (de Brasília), no Lumen Field, em Seattle (EUA), pela 2ª rodada do Grupo E da Copa do Mundo de Clubes 2025. A Inter busca sua primeira vitória na competição, enquanto o Urawa tenta evitar a eliminação precoce. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações. >

Onde assistir Inter de Milão x Urawa Reds ao vivo

A partida entre Inter de Milão e Urawa Reds terá transmissão ao vivo pela TV fechada (SporTV), YouTube (CazéTV) e streaming (DAZN). >

Inter de Milão

A equipe italiana empatou com o Monterrey na estreia do torneio e precisa vencer para continuar sonhando com a liderança do grupo. O técnico Cristian Chivu, em início de trabalho, tem diversos desfalques importantes, como Marcus Thuram, Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Zieliński, Bisseck e Taremi. A fase da equipe é instável, com apenas uma vitória nos últimos quatro jogos. >

Urawa Reds

Derrotado na primeira rodada pelo River Plate, o Urawa entra pressionado para evitar a eliminação. A equipe japonesa precisa pontuar para seguir viva na competição. O técnico Maciej Skorza terá apenas o desfalque de Kai Shibato. A equipe tem desempenho irregular e vem de três jogos sem vencer. >

Prováveis escalações de Inter de Milão x Urawa Reds

Inter de Milão: Sommer; Pavard, Acerbi e Bastoni; Darmian, Barella, Mkhitaryan, Asllani e Carlos Augusto; Lautaro Martínez e Esposito. Técnico: Cristian Chivu>

Urawa Reds: Nishikawa; Ishirara, Danilo Boza, Hoibraten e Naganuma; Gustafson, Yasui, Kaneko e Watanabe; Matheus Sávio e Matsuo. Técnico: Maciej Skorza

>

Ficha do Jogo

Jogo: Inter de Milão x Urawa Reds >

Campeonato: Copa do Mundo de Clubes 2025>

Rodada: 2ª rodada do Grupo E>

Data: Sábado, 21 de junho de 2025>

Horário: 16h (de Brasília)>

Local: Lumen Field, Seattle – EUA>