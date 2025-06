MUNDIAL DE CLUBES

Mamelodi Sundowns x Borussia Dortmund: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Válida pela 2ª rodada do Grupo F do Mundial de Clubes, a partida será disputada no TQL Stadium, em Cincinnati (EUA), às 13h

Pedro Carreiro

Publicado em 21 de junho de 2025 às 09:00

Borussia Dortmund recebe o Borussia M’gladbach no Signal Iduna Park Crédito: Divulgação/ Borussia Dortmund

Mamelodi Sundowns e Borussia Dortmund se enfrentam neste sábado (21/6/2025), às 13h (de Brasília), no TQL Stadium, em Cincinnati (EUA), pela 2ª rodada do Grupo F do Mundial de Clubes. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações. >

Onde assistir Mamelodi Sundowns x Borussia Dortmund ao vivo

A partida entre Mamelodi Sundowns e Borussia Dortmund terá transmissão ao vivo pela TV fechada (SporTV), YouTube (CazéTV) e streaming (DAZN). >

Mamelodi Sundowns

Os sul-africanos começaram muito bem na competição. Depois da vitória na estreia contra o Ulsan Hyundai, o Mamelodi tenta surpreender os europeus e encaminhar uma histórica classificação dos Bafana Ba Style. O técnico Miguel Cardoso destacou que sua equipe precisará superar seus limites para buscar mais um grande resultado. >

Borussia Dortmund

O Dortmund vem de um empate contra o Fluminense e vive a pressão por resultados. O desempenho abaixo do esperado ligou o sinal de alerta no clube alemão. O diretor esportivo Sebastian Kehl ressaltou a necessidade de uma atuação mais consistente diante do líder do grupo. >

Prováveis escalações de Mamelodi Sundowns x Borussia Dortmund

Mamelodi Sundowns: Williams; Mudau, Cupido, Kekana e Lunga; Mokoena, Zwane e Allende; Arthur Sales, Lucas Ribeiro e Rayners. Técnico: Miguel Cardoso>

Borussia Dortmund: Gregor Kobel; Niklas Süle, Waldemar Anton e Ramy Bensebaini; Julian Ryerson, Marcel Sabitzer, Felix Nmecha e Daniel Svensson; Julian Brandt, Karim Adeyemi e Serhou Guirassy. Técnico: Niko Kovac

>

Ficha do Jogo

Jogo: Mamelodi Sundowns x Borussia Dortmund >

Campeonato: Mundial de Clubes 2025>

Rodada: 2ª rodada do Grupo F>

Data: Sábado, 21 de junho de 2025>

Horário: 13h (de Brasília)>

Local: TQL Stadium, Cincinnati – EUA>