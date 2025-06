TRAGÉDIA

Fisiculturista ‘Mulher-Hulk’ é assassinada a marteladas pelo companheiro

Zunilda Hoyos, de 43 anos, foi encontrada morta dentro de casa após desaparecer por dias; suspeito foi encontrado morto com sinais de suicídio

Pedro Carreiro

Publicado em 21 de junho de 2025 às 12:45

Zunilda Hoyos Méndez Crédito: Reprodução

A fisiculturista colombiana Zunilda Hoyos Méndez, de 43 anos, conhecida como "Mulher-Hulk", foi brutalmente assassinada na última quinta-feira (19), na cidade de Elche, na Espanha. O principal suspeito do crime é seu companheiro, Jarrod Gelling, de 46 anos, que foi encontrado morto no banheiro da casa do casal com ferimentos compatíveis com suicídio. >

O corpo de Zunilda foi descoberto após uma amiga denunciar seu desaparecimento. A atleta não era vista desde o dia 14 de junho, o que levantou o alerta entre conhecidos e levou a polícia até o local. Lá, os agentes encontraram a fisiculturista morta com diversos ferimentos provocados por golpes de martelo.>

De acordo com informações do jornal espanhol Marca, Zunilda havia decidido se divorciar de Jarrod, com quem convivia em meio a um relacionamento marcado por episódios de agressividade. A decisão de se separar foi tomada após meses de tensão e, segundo pessoas próximas, ela planejava retornar à Colômbia para formalizar o fim do relacionamento, assim que participasse de uma competição de fisiculturismo em Portugal.>

O crime abalou a comunidade esportiva. Zunilda era um nome de destaque no fisiculturismo latino-americano. Em 2021, conquistou o segundo lugar no Campeonato Latino-Americano NPC Worldwide, além de manter uma presença marcante nas redes sociais, onde inspirava milhares de seguidores com sua rotina de treinos e superação.>