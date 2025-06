MUNDIAL DE CLUBES

Real Madrid x Pachuca: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Válida 2ª rodada do Grupo H do Mundial de Clubes, a partida será disputada no Bank of America Stadium, em Charlotte, às 16h

Pedro Carreiro

Publicado em 22 de junho de 2025 às 12:00

Real Madrid Crédito: Divulgação/Fifa

Real Madrid e Pachuca se enfrentam neste domingo (22), às 16h (de Brasília), no Bank of America Stadium, em Charlotte, Carolina do Norte (EUA), pela 2ª rodada do Grupo H do Mundial de Clubes da FIFA 2025. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações. >

Onde assistir Real Madrid x Pachuca ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo por Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), Globoplay, CazéTV (YouTube e Disney+) e DAZN (streaming). >

Real Madrid

Sob o comando do técnico Xabi Alonso, o Real Madrid não teve uma boa estreia e empatou em 1 a 1 com o Al-Hilal. Valverde perdeu um pênalti nos acréscimos que poderia ter garantido a vitória. Com o resultado, os Merengues precisam vencer para não depender de outros resultados na última rodada. O time sofre com desfalques importantes, como Mbappé, Camavinga, Militão, Carvajal e Endrick. >

Pachuca

O time mexicano foi derrotado pelo RB Salzburg por 2 a 1 na estreia, mesmo tendo criado boas chances. Com zero pontos, o Pachuca precisa vencer para manter vivas as chances de classificação às oitavas de final. O técnico Jaime Lozano aposta na experiência de Salomón Rondón e no talento do brasileiro Kenedy. >

Prováveis escalações de Real Madrid x Pachuca

Real Madrid: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Fran Garcia; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham; Rodrygo, Gonzalo García, Vinícius Júnior. Técnico: Xabi Alonso>

Pachuca: Carlos Moreno; Luis Rodriguez, Eduardo Bauermann, Federico Pereira, Bryan González; Elías Montiel, Pedro Pedraza, Agustín Palavecino; Alexei Domínguez, Salomón Rondón, Kenedy. Técnico: Jaime Lozano

>

Ficha do Jogo

Jogo: Real Madrid x Pachuca >

Campeonato: Copa do Mundo de Clubes 2025>

Rodada: 2ª rodada – Grupo H>

Data: Domingo, 22 de junho de 2025>

Horário: 16h (de Brasília)>

Local: Bank of America Stadium, Charlotte – EUA>