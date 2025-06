FUTEBOL

Real Madrid domina e vence Pachuca mesmo com um a menos no mundial de clubes

Espanhóis derrotaram os mexicanos por 3 a 1

Wendel de Novais

Publicado em 22 de junho de 2025 às 19:09

Real Madrid venceu Pachuca por 3 a 1 Crédito: Real Madrid C.F.

Mesmo com um a menos desde os cinco minutos do primeiro tempo, o Real Madrid venceu o Pachuca por 3 a 1 na segunda rodada da Copa do Mundo de Clubes, neste domingo (22), na Carolina do Norte. A expulsão se deu quando Asencio, zagueiro formado pelo time espanhol, foi expulso após puxar o atacante Rondón na entrada da área. >

Ainda assim, o Real Madrid foi dominante e chegou a abrir 3 a 0 no placar. Os gols do Real foram marcados por Bellingham, Arda Güler e Valverde. Ainda assim, o Pachuca conseguiu descontar com Montiel, mas esbarrou em uma atuação de gala do goleiro Courtois para conseguir incomodar os europeus. >

Com essa vitória, o time espanhol assumiu temporariamente a liderança do Grupo H e garantiu a eliminação dos mexicanos da competição. O próximo jogo do Grupo F, que também conta com o equipe do Al-Hilal, será na quinta-feira (26), às 22h (horário de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.>