Manchester City x Al Ain: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Válida pela 2ª rodada do Grupo G do Mundial de Clubes, a partida será disputada no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA), às 22h

Pedro Carreiro

Publicado em 22 de junho de 2025 às 18:00

Manchester City Crédito: Divulgação/FIfa

Manchester City e Al Ain se enfrentam neste domingo (22), às 22h (de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA), pela 2ª rodada do Grupo G do Mundial de Clubes. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações. >

Onde assistir Manchester City x Al Ain ao vivo

A partida entre Manchester City e Al Ain terá transmissão ao vivo pela Globo, SporTV, CazéTV e Disney+ (via CazéTV, sem custo adicional para assinantes). >

Manchester City

O Manchester City venceu o Wydad Casablanca por 2 a 0 na estreia e lidera o Grupo G. A equipe jogou com um time misto, dando espaço a novas contratações, como Cherki e Reijnders, além de jovens como Vitor Reis. O técnico Pep Guardiola deve continuar o rodízio de elenco. O lateral Rico Lewis, expulso na estreia, é desfalque. >

Al Ain

O Al Ain perdeu por 5 a 0 para a Juventus na estreia e é o lanterna do grupo. A equipe dos Emirados Árabes precisa ao menos empatar com o City para continuar sonhando com a classificação à próxima fase. >

Prováveis escalações de Manchester City x Al Ain

Manchester City: Ederson; Matheus Nunes, Rubén Dias, Stones e Gvardiol; Rodri, Rayan Cherki e Phil Foden; Bernardo Silva, Haaland e Doku. Técnico: Pep Guardiola>

Al Ain: Rui Patricio; Traore, Yong-Woo, Kouadio, Zabala e Ratnik; Romero, Rabia e Rahimi; Laba e Palacios. Técnico: Vladimir Ivic

Ficha do Jogo

Jogo: Manchester City x Al Ain >

Campeonato: Mundial de Clubes 2025 – Grupo G>

Rodada: 2ª rodada>

Data: Domingo, 22 de junho de 2025>

Horário: 22h (de Brasília)>

Local: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta - EUA>