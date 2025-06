VÍDEO

Menina de 5 anos cai de roda gigante, e mãe relata desespero: 'Corri para tentar segurar'

Episódio foi registrado em festa de São João no interior da Bahia; prefeitura diz que equipamento foi vistoriado

Maysa Polcri

Publicado em 22 de junho de 2025 às 10:07

Criança e família visitavam a cidade pela primeira vez Crédito: Acervo pessoal

A noite da última sexta-feira (20) tinha tudo para ser de muita alegria para Laiane Fernandes e as duas filhas, de 5 e 10 anos. As três visitam a cidade de Ipirá, no centro norte baiano, pela primeira vez e iriam curtir a festa de São João do município. Tão logo chegaram ao local do evento, as meninas se encantaram pelo parque de diversões. O que elas não imaginavam era que um passeio na roda gigante da festa se transformaria em momentos de terror para a família. >

As duas irmãs entraram no brinquedo por volta das 23h50, acompanhadas de outra menina, de 15 anos. Poucos minutos depois, quando elas estavam no alto, a trava de segurança da cabine abriu, e a mais nova caiu de uma altura de quase 10 metros. Laiane, que estava no solo, tentou segurar a filha. >

"Eu comecei a ouvir as pessoas gritarem e corri para tentar segurar, mas não deu tempo. Foi tudo muito rápido", relembra. Um vídeo mostra o momento em que a pequena Heloísa escorrega da cabine, com a roda gigante em movimento. Ela chega a bater em uma cabine inferior antes de cair no chão.>

"Ela ficou com as perninhas tortas e só um dos olhos abertos. Eu corri, agachei ao lado dela e comecei a gritar para que ela me respondesse", relata Laiane. Foram segundos de aflição até que a menina retomasse a consciência e bombeiros chegassem para prestar socorro. "Ela me abraçou, disse para eu ficar calma, que Deus estava cuidando dela. Foi um milagre não ter sido mais grave", conta a mãe. >

Durante a festa de São João em Ipirá (BA), uma menina de 5 anos caiu de quase 10 metros de altura após a trava de segurança de uma cabine de roda gigante se soltar; ela teve ferimentos leves. A mãe afirma que não recebeu contato da prefeitura, responsável pela festa de São João. pic.twitter.com/Epfyxu4rLN — Jornal Correio (@correio24horas) June 22, 2025

Em nota, a prefeitura de Ipirá informou que o brinquedo passou por vistorias técnicas e está apto a funcionar. "A Prefeitura Municipal de Ipirá informa que a Roda Gigante instalada no parque de exposições passou por vistoria técnica durante sua instalação, cumprindo os protocolos exigidos para garantir a segurança dos frequentadores", diz. >

Ainda segundo a prefeitura, as causas da queda estão sendo apuradas. "As causas do ocorrido ainda são desconhecidas e estão sendo apuradas. Imediatamente após o incidente, a criança foi socorrida por profissionais de saúde que estavam de plantão no parque e levada ao posto médico montado especialmente para atendimento de urgências no local", completa (veja a nota completa abaixo). >

Heloísa foi encaminhada a uma unidade de saúde da cidade onde foi inicialmente atendida. Depois, a menina foi transferida para o Hospital Estadual da Criança, em Feira de Santana, e recebeu alta neste domingo (22). A caçula teve apenas ferimentos leves. A filha mais velha, que conseguiu se segurar na cabine, teve uma fratura no pé.>

"Felizmente elas estão bem, mas foi um susto muito grande. Eu poderia estar velando minhas duas filhas hoje", diz Laiane Fernandes. "Ninguém nos orientou ou disse que elas não poderiam ir ao brinquedo por serem pequenas", completa. >

Menina de 5 anos cai de roda gigante em festa de São João

A mãe afirma que não recebeu contato da prefeitura, responsável pela festa de São João, após o ocorrido. O evento acontece no Parque de Exposições Dr. Juracy Oliveira, entre os dias 20 e 23 de junho. Mari Fernandez e Dorgival Dantas estão entre as atrações que se apresentam na cidade. Após a queda de Heloísa, a prefeitura divulgou um vídeo nas redes sociais em que mostra pessoas se divertindo no brinquedo. >

O que diz a prefeitura

"A Prefeitura Municipal de Ipirá informa que a Roda Gigante instalada no parque de exposições passou por vistoria técnica durante sua instalação, cumprindo os protocolos exigidos para garantir a segurança dos frequentadores.

>

Na noite da última sexta-feira (20), foi registrada a queda de uma criança da Roda Gigante. As causas do ocorrido ainda são desconhecidas e estão sendo apuradas. Imediatamente após o incidente, a criança foi socorrida por profissionais de saúde que estavam de plantão no parque e levada ao posto médico montado especialmente para atendimento de urgências no local.>