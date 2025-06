PAUSA NO FUTEBOL

Futevôlei com Neymar, surf com Medina, passeio na Rocinha: as férias de Lamine Yamal no Brasil

Craque do Barcelona está curtindo momento de descanso no país do futebol

Carol Neves

Publicado em 22 de junho de 2025 às 10:43

Neymar e Lamine Yemal Crédito: Reprodução

De férias no Brasil e livre de compromissos com o Barcelona e a seleção espanhola, Lamine Yamal tem aproveitado os dias de descanso para curtir o país e se encontrar com grandes nomes do futebol. Neste sábado (21), o jovem de 17 anos viralizou nas redes sociais ao aparecer em momentos descontraídos ao lado de Neymar, seu ídolo de infância. >

O encontro foi organizado pelo próprio Neymar, que sabia da admiração de Yamal por ele. Ambos estão de folga. O camisa 10 do Santos também aproveita o recesso causado pela paralisação do futebol brasileiro durante o Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. Juntos, os dois foram vistos jogando futevôlei, futmesa, curtindo a piscina e até posando para uma foto com a legenda: “Tá olhando o quê? Quer tomar um drible?”.>

Lamine Yamal curte férias no Brasil 1 de 4

Yamal desembarcou em São Paulo na última segunda-feira e, desde então, tem explorado o Brasil. Já visitou a NBA House, foi flagrado tomando sorvete nas ruas paulistanas, passeou pela Rocinha, no Rio de Janeiro, e também teve um dia de surf ao lado de Gabriel Medina.>

Destaque>

A presença do jovem atacante por aqui também reflete o momento especial que vive na carreira. Em uma temporada de destaque pelo Barcelona, ele marcou 18 gols e deu 21 assistências em 55 partidas. Seu desempenho foi crucial para os títulos da LALIGA, Copa do Rei e Supercopa da Espanha. Pela seleção espanhola, somou três gols e uma assistência em sete jogos, ajudando o time a chegar ao vice-campeonato da Uefa Nations League, logo após a conquista da Eurocopa, competição em que também foi decisivo.>