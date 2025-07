PSG X CHELSEA

Com shows de FBC, Afrocidade e O Kanalha, veja onde assistir à final do Mundial de Clubes em Salvador

PSG e Chelsea se enfrentam na grande decisão neste domingo (13), às 16h

Pedro Carreiro

Publicado em 13 de julho de 2025 às 08:30

FLOW Festival Crédito: Divulgação

Se reunir entre amigos, beber e resenhar. Essa é a rotina daquele grupo de torcedores que se junta para assistir ao jogo do time de coração. Neste domingo (13), será a vez dos torcedores de PSG e Chelsea, além dos apaixonados por futebol internacional, se unirem em Salvador para acompanhar a final da primeira edição da Copa do Mundo de Clubes da Fifa.

O Paris Saint-Germain, atual campeão da Champions League, chega à decisão como favorito, após aplicar uma goleada de 4 a 0 no Real Madrid. Do outro lado, o Chelsea aposta no bom momento e na vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense na semifinal para tentar surpreender e conquistar o título inédito.

Para quem quiser acompanhar a partida longe do sofá de casa, o CORREIO separou sete opções de bares e eventos em Salvador que irão transmitir o jogo:

FLOW Festival

Neste domingo, o Trapiche Barnabé recebe uma edição especial do FLOW Festival, que terá transmissão ao vivo da final da Copa do Mundo de Clubes da Fifa. O evento, que integra música, futebol e experiências culturais, contará com shows de FBC, Afrocidade e O Kanalha.

Além da partida, o público poderá participar de ativações temáticas ligadas ao universo do futebol, com jogos e experiências interativas. Criado em 2017, o FLOW se consolidou como um dos eventos culturais mais relevantes da cidade, e nesta edição se une à Budweiser para explorar a interseção entre esporte e entretenimento.

Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla.

FLOW Festival Crédito: Divulgação

Local: Trapiche Barnabé – Comércio>

Horário: 15h às 23h30

Rede social: clique aqui

Five Sport Bar

Five Sport Bar Crédito: Divulgação

Localização: Shopping Paralela ou Parque Shopping Bahia (Lauro de Freitas) >

Horário: 12h às 21h (Paralela); 12h às 21h (Parque Shopping)

Rede social: clique aqui

Bar do Léo

Bar do Léo Crédito: Divulgação

Localização: Rua Góes Calmon, 63 - Saúde >

Horário: 11h às 21h>

Rede social: clique aqui

Sindicato da Cerveja

Sindicato da Cerveja Crédito: Google Street View

Localização: Largo da Baixa do Bonfim, 44-178 - Bonfim

Horário: 12h às 0h>

Rede social: clique aqui

Detroit Steakhouse

Detroit Steakhouse Crédito: Divulgação

Localização: Shopping Bela Vista >

Horário: 11h30 às 21h>

Rede social: clique aqui

Stella Sunset

Stella Sunset Crédito: Reprodução/Google street view

Localização: Alameda Praia de Guarapari, 293 – Stella Maris

Horário: 10h30 às 23h>

Rede social: clique aqui

Sotero Beach Bar

Sotero Beach Bar Crédito: Divulgação

Localização: Av. Octávio Mangabeira, 18 - Piatã>

Horário: 12h às 4h

Rede social: clique aqui

