MUNDIAL DE CLUBES

Chelsea x PSG: onde assistir ao vivo, horário e escalações

A decisão do Mundial de Clubes será disputada no MetLife Stadium, em Nova Jersey, Nova York (EUA), às 16h

Pedro Carreiro

Publicado em 13 de julho de 2025 às 12:00

Chelsea x PSG Crédito: Divulgação/FIFA

Chelsea e PSG se enfrentam neste domingo (13), às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, Nova York (EUA), pela grande final do Mundial de Clubes 2025. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações. >

Onde assistir Chelsea x PSG ao vivo

A partida entre Chelsea e PSG terá transmissão ao vivo por Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), CazéTV (YouTube), Globoplay e DAZN (streaming). O jogo também estará disponível no Disney+ via CazéTV, sem custo adicional para assinantes. >

Chelsea

O Chelsea passou em segundo lugar no Grupo D, perdendo a liderança para o Flamengo. Após a derrota, os Blues reagiram com grande desempenho: venceram o Espérance na terceira rodada da fase de grupos, eliminaram o Benfica com goleada por 4 a 1 na prorrogação das oitavas, bateram o Palmeiras por 2 a 1 nas quartas e superaram o Fluminense na semifinal com dois gols de João Pedro. A equipe inglesa busca seu primeiro título mundial. >

PSG

O PSG chega embalado após conquistar a Tríplice Coroa (Ligue 1, Copa da França e Champions League). No Mundial, a equipe de Luis Enrique passou por Inter Miami, Bayern de Munique e Real Madrid nas fases eliminatórias. Apesar disso, perdeu para o Botafogo na fase de grupos e avançou em segundo lugar. Com elenco estelar e moral elevada, o time parisiense tenta encerrar a temporada com o título inédito. >

Prováveis escalações de Chelsea x PSG

Chelsea: Robert Sánchez; Malo Gusto, Trevoh Chalobah, Tosin Adarabioyo, Marc Cucurella; Enzo Fernández, Moisés Caicedo (ou Andrey Santos); Pedro Neto, Cole Palmer, Christopher Nkunku; João Pedro. Técnico: Enzo Maresca>

PSG: Gianluigi Donnarumma; Achraf Hakimi, Marquinhos, Lucas Beraldo, Nuno Mendes; Vitinha, João Neves, Fabián Ruiz; Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia. Técnico: Luis Enrique

>

Ficha do Jogo

Jogo: Chelsea x PSG

>

Campeonato: Final – Mundial de Clubes 2025>

Data: Domingo, 13 de julho de 2025>

Horário: 16h (de Brasília)>

Local: MetLife Stadium, Nova Jersey, Nova York – EUA>