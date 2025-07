COPA AMÉRICA

Brasil x Venezuela: onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Copa América Feminina

Válida pela 1ª rodada da fase de grupos, a partida será disputada no Estádio Chillogallo, em Quito (EQU), às 21h

Brasil e Venezuela se enfrentam neste domingo (13), às 21h (de Brasília), no Estádio Chillogallo, em Quito, no Equador, pela primeira rodada da Copa América Feminina 2025. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações. >