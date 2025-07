BRASILEIRÃO

Cruzeiro x Grêmio: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Válida pela 13ª rodada do Brasileirão, a partida será disputada no MIneirão, em Belo Horizonte, às 20h30

Pedro Carreiro

Publicado em 13 de julho de 2025 às 16:30

Cruzeiro Crédito: Divulgação/ Cruzeiro

Cruzeiro e Grêmio se enfrentam neste domingo (13), às 20h30 (de Brasília), no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações. >

Onde assistir Cruzeiro x Grêmio ao vivo

A partida entre Cruzeiro e Grêmio terá transmissão ao vivo exclusiva no streaming pela Amazon Prime Video. >

Cruzeiro

O Cruzeiro chega embalado pela boa campanha no Campeonato Brasileiro. A equipe é vice-líder com 24 pontos, os mesmos do líder Flamengo, mas com um jogo a mais. Apesar da posição privilegiada, o time celeste não vence o Grêmio no Mineirão desde 2017. Para o confronto, o técnico Leonardo Jardim terá o retorno de Christian, mas não poderá contar com Eduardo, suspenso. >

Grêmio

O Grêmio ocupa a 11ª colocação com 16 pontos e vive um bom momento: está invicto há cinco jogos, com três vitórias e dois empates somando Brasileirão, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. Mano Menezes terá os desfalques de Dodi (suspenso), Cuéllar (lesionado) e Marlon (impedido de atuar por questões contratuais com o Cruzeiro). >

Prováveis escalações de Cruzeiro x Grêmio

Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Romero, Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira e Marquinhos; Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim>

Grêmio: Tiago Volpi; Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Jemerson e Lucas Esteves; Villasanti, Alex Santana, Alysson Edward, Cristaldo e Amuzu; Braithwaite. Técnico: Mano Menezes

Ficha do Jogo

Jogo: Cruzeiro x Grêmio >

Campeonato: Campeonato Brasileiro – Série A 2025>

Rodada: 13ª rodada>

Data: Domingo, 13 de julho de 2025>

Horário: 20h30 (de Brasília)>

Local: Estádio do Mineirão, Belo Horizonte – MG>