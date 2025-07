FESTA AZUL

Com gol de João Pedro, Chelsea derruba favoritismo do PSG e conquista o Mundial de Clubes

Partida final da competição aconteceu neste domingo (13), nos Estados Unidos



Monique Lobo

Estadão

Publicado em 13 de julho de 2025 às 18:42

Favorito e vindo de uma conquista inédita para a sua história, o Paris Saint-Germain foi derrotado pelo Chelsea na primeira edição da versão estendida do Mundial de Clubes, em uma partida com todos os gols marcados pelo time inglês, neste domingo (13), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. >

Foram três golaços, sendo dois de Cole Palmer e um do brasileiro João Pedro, que foi contratado no meio do torneio para reforçar a equipe azul.>

Campeão mundial em 2021 na versão anterior, o Chelsea é o primeiro a levantar o troféu do torneio recém-criado pela Fifa. Uma redenção para o técnico italiano Enzo Maresca, que foi cobrado após o investimento de mais de R$ 1 bilhão do time inglês na última temporada.>

A única partida perdida na competição foi justo que teve o Flamengo como rival. Após esse revés, derrubou o Benfica além de dois brasileiros, Palmeiras e Fluminense, até chegar à final.>

Na disputa pelo título, Reece James, escalado no meio, fez a diferença, além da pressão na saída de bola do rival da França.>

Cole Palmer, p meia-atacante canhoto de 23 anos, foi determinante para que a formação inglesa resolvesse o jogo no primeiro tempo. A postura tática foi suficiente para frear o PSG e seu jogo coletivo. >

Foram cinco finalizações no primeiro tempo, e três acertos. Palmer se sagrou como o herói da partida. Seus dois gols foram de canhota em conclusões rasteiras. >

Ambos os gols foram originados de contra-ataques executados com perfeição. O mesmo ocorreu com João Pedro no terceiro gol. Lançado por Palmer, o atacante mostrou frieza diante de Donnarumma ao cavar sobre o goleiro.>

Presente no estádio, o italiano Carlo Ancelotti assistiu a atuação do atacante brasileiro revelado pelo Fluminense e a tendência é de que o convoque para as duas próximas partidas da seleção brasileira em setembro, contra Chile e Bolívia.>

FICHA TÉCNICA:>

CHELSEA 3 X 0 PARIS SAINT-GERMAIN>

CHELSEA - Sánchez; Malo Gusto, Colwill, Chalobah e Cucurella; Reece James (Dewsbury-Hall) e Caicedo; Palmer, Enzo Fernández (Andrey Santos) e Pedro Neto (Nkunku); João Pedro (Delap). Técnico: Enzo Maresca.>

PARIS SAINT-GERMAIN - Donnarumma; Hakimi (Gonçalo Ramos), Marquinhos, Beraldo e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Fabián Ruiz (Zaire-Emery); Kvaratskhelia (Barcola), Doué (Mayulu) e Dembélé. Técnico: Luis Enrique.>

GOLS - Palmer, aos 21 e aos 29, e João Pedro, aos 42 minutos do primeiro tempo.>

CARTÕES AMARELOS - Pedro Neto, Caicedo, Gusto, Colwill, Dembelé, Nuno Mendes.>

CARTÃO VERMELHO - João Neves.>

ÁRBITRO - Alireza Faghani (Austrália).>

RENDA - Não divulgada.>