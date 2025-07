FUTEBOL

Finalista do Mundial, Chelsea devolve provocação do Flamengo

Times se enfrentaram na fase de grupos e rubro-negro levou a melhor, mas ingleses chegaram à decisão

O Chelsea provocou o Flamengo depois de garantir vaga na final da Copa do Mundo de Clubes. Nas redes sociais, o clube inglês respondeu a uma provocação do time rubro-negro feita ainda na fase de grupos, questionando onde estavam os torcedores do Chelsea. "Em Nova York, para a final da Copa do Mundo de Clubes", responderam os Blues, nesta quarta (9). >

O Flamengo venceu o Chelsea por 3 a 1, de virada, com gols de Danilo, Bruno Henrique e Wallace Yan. Depois do jogo, o rubro-negro fez várias provocações aos ingleses, inclusive substituindo o leão do escudo do Chelsea por um personagem do filme "Vida de Inseto", referência ao que seria o "tamanho pequeno" do time. Outras provocações também usaram insetos.>