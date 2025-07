ESCOLA

Professora recebe tapa na cara de aluno dentro de sala de aula na Bahia

Agressão ocorreu em Brumado

Elaine Sanoli

Publicado em 9 de julho de 2025 às 17:46

Aluno agrediu professora em sala de aula Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Uma professora do município de Brumado, no Centro Sul da Bahia, foi agredida por um estudante dentro de sala de aula. O caso ocorreu nesta quarta-feira (8), no Colégio Estadual em Tempo Integral de Brumado. A profissional foi atingida por um tapa no rosto.>

Um vídeo registra o momento da agressão. A professora e o estudante estão de pé, próximos à mesa, no que parece uma discussão. A educadora então estende o braço na direção da porta da sala e é atingida pelo aluno com um tapa na cara do aluno. O jovem que sai em direção a porta e é contido por um homem. >

Em nota publicada nas rede sociais, a instituição repudiou a agressão e afirmou que qualquer ação violenta será respondida com as medidas cabíveis. "Esse ato inadmissível fere não apenas a integridade física e emocional da professora, mas também atinge toda a comunidade escolar, que preza pelo respeito mútuo, pela convivência pacífica e pelo diálogo como princípios fundamentais do ambiente educacional", pontuou.>

Segundo o colégio, as autoridades policiais foram acionadas, bem como o Comitê Estadual Intersetorial de Segurança nas Escolas (CISE) e um boletim de ocorrência foi aberto na Delegacia Territorial de Brumado, que seguirá com a investigação. O CORREIO entrou em contato com a Polícia Civil para maiores informações e aguarda uma retorno. >