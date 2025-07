SAÚDE

Ciência revela quanto você deve andar todos os dias para manter a saúde do coração

Especialistas mostram como poucos minutos de caminhada por dia podem fortalecer o coração e prolongar a vida

Manter o coração saudável pode ser mais simples do que parece: bastam alguns minutos de caminhada por dia. De acordo com um estudo publicado pela American Heart Association (AHA), apenas 20 minutos diários de caminhada já reduzem significativamente o risco de doenças cardiovasculares. >

Quantos minutos de caminhada são necessários?

Segundo as diretrizes da AHA, o ideal é praticar pelo menos 150 minutos de atividade física moderada por semana, o que equivale a cerca de 20 minutos por dia. A boa notícia? Esses minutos não precisam ser contínuos – pequenas caminhadas ao longo do dia também contam.>

"Subir escadas, estacionar mais longe ou dar uma volta rápida no quarteirão já fazem diferença", explica Gerald Jerome, cientista comportamental da Universidade Towson e autor do estudo, ao portal Very Well Health.>