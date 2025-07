MERCADO IMOBILIÁRIO

Salvador tem alta de 12,7% no valor dos imóveis em um ano; veja bairros onde mais se compra

Alta foi puxada por imóveis de alto padrão, com R$ 5,7 bilhões em vendas no acumulado de 12 meses

O mercado imobiliário baiano continua a demonstrar força e valorização nos primeiros meses de 2025, conforme revela a última pesquisa da Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi-BA), apresentada no último dia 26. Os dados obtidos e analisados pela Brain Inteligência Estratégica apontam uma valorização média dos preços de 12,7% em um ano, com destaque para o mês de abril, que registrou uma alta de 3,2% em comparação ao mesmo período do ano anterior. >