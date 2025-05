DIREITO IMOBILIÁRIO

Saiba o que você não pode esquecer antes de fechar um contrato de compra de imóvel

Cláusulas de contrato, problemas no imóvel e histórico do dono devem ser levados em consideração

A emoção da compra de um imóvel pode ofuscar a importância de se ater às cláusulas do contrato e isso pode ter consequências desastrosas. O processo deve ser conduzido com atenção redobrada para evitar possíveis prejuízos e fraudes. O CORREIO ouviu especialistas do setor imobiliário para listar os pontos essenciais que não podem ser ignorados antes de fechar um contrato >