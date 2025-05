ENTENDA

Dívida de condomínio pode resultar em perda do imóvel?

Especialistas quais as consequências da inadimplência condominial

Todo imóvel situado em um condomínio está sujeito a cobrança da cota condominial, isto é, a taxa de pagamento destinada a cobrir as despesas comuns do edifício, como manutenção das áreas comuns, funcionários e segurança. Manter esse débito em dia ajuda no funcionamento pleno do condomínio. Por outro lado, a inadimplência com esse compromisso financeiro pode acarretar punições graves, que vão desde processo judicial até a perda do imóvel por penhora. >