DIA DA PIZZA

Veja onde comer pizza em Salvador com desconto de até 50%

Pizzarias soteropolitanas oferecem promoções e descontos para a data especial

Yan Inácio

Publicado em 10 de julho de 2025 às 09:00

Pizza do Mariposa Crédito: Divulgação

O Dia da Pizza é celebrado nesta quinta-feira (10) e, para comemorar, nada como aproveitar descontos nas redondas. Do gourmet à pizza americana, mas sempre com uma pitadinha de brasilidade, Salvador tem diversas opções de pizzarias com sabores especiais e descontos de até 50% para marcar a data. >

Os dados apontam que o baiano gosta de pizza e muito: só neste ano, já foram 1,6 milhão de pedidos do prato tradicional italiano na Bahia. O número cresceu 13,7% em relação aos seis primeiros meses do ano passado, quando 3 milhões de pizzas foram entregues no estado, segundo o iFood.>

A Bahia está em 9º entre os estados que mais consomem pizza no Brasil, ainda segundo a plataforma. No país, mais de 157 pizzas foram entregues pelo iFood por minuto, resultando em 54 milhões de pedidos nos seis primeiros meses de 2025. A pizza de calabresa lidera o ranking de sabores favoritos, seguida pela pizza de frango com catupiry e pela pizza de muçarela.>

Confira lista com unidades em Salvador que oferecerão descontos:>

Mamma’s Pizza >

Para comemorar a data, todas as pizzas do Mamma’s Pizza estarão com 20% de desconto nesta quinta. Vale lembrar que a pizzaria já foi elogiada pelo renomado chef Guto Lago, que comanda o restaurante Carvão, no Chame-Chame.>

Endereço: Rua das Margaridas 150-Pituba>

Contato: (71) 3353-2600>

Pissa>

Os pedidos na Pissa terão um toque de requinte no Dia da Pizza. Para pedidos presenciais, clientes terão 30% de desconto e ganharão uma taça de vinho a cada pizza pedida. Quem deseja retirar pede uma pizza e ganha outra do mesmo valor.>

Endereço: Av. Sete de Setembro, 3959 - Barra>

Contato: (71) 3264-6464>

Almacen Pepe>

O Almacen Pepe realiza o Festival da Pizza entre os dias 10 e 13 de julho. A cada dia, um sabor ganha preço promocional, como Caprese (10/7), Ripieno (11/07), Pera e Gorgonzola (12/07), Pizza Portuguesa e Calabresa (13/07).>

Endereço: Av. Santa Luzia, 985 - Horto Florestal | Av. Centenário, 2992 - Barra | Av. Paulo VI, 1498 - Pituba>

Contato: @almacenpepe>

Domino’s Pizza>

O Domino’s traz boas promoções para quem gosta daquela pizza clássica diretamente dos Estados Unidos, além de 50% de desconto em pizzas médias e grandes, quem compra uma Coca-Cola de 500 ou 600ml ganha um segundo refrigerante de graça.>

Endereço: Rua Alexandre Herculano, 90, Pituba| Av. Almirante Marques de Leão, 465, Barra | Avenida Jorge Amado, 961>

Contato: 3014-0809 (Pituba), 3037-1111 (Barra) e 3037-3333 (Avenida Jorge Amado>

Cantina di Gabi>

Todo o cardápio de pizzas da Cantina di Gabi estará com 20% de desconto. As pizzas de lá têm massa fina e crocante, além de um sabor exclusivo: Pulled Pork, feito com carne de porco desfiada, cebola roxa, molho barbecue e inspirado no estilo norte-americano de fazer churrasco. >

Endereços: Rua Jornalista Ferraro Nascimento, 77, Pituba | R. Praia de Tramandaí, 426 - Vilas do Atlântico, Lauro de Freitas>

Contato: 71 9961-2776 | (71) 3508-7335>

Rocca Forneria>

Quem deseja pizza com ingredientes premium pode recorrer ao Rocca Forneria. Os sabores Claudia Garcia e Santa Delicia, autorais da casa, com queijo burrata e presunto de Parma, saem com 35% de desconto nesta quinta.>

Endereço: R. Humberto de Campos, 1 - Graça | Rua das Hortênsias, 564 - Pituba>

Contato: (71) 2132-1246 | (71) 3451-2086>

Pizza Supreme>

Os fãs de pizza doce podem aproveitar a promoção da Pizza Supreme nesta quinta. Na compra de qualquer pedido, você ganha uma pizza doce. Os sabores são inovadores: pistache e brigadeiro de cream cheese com cookie red velvet.>

Endereço: R. José Taboada Vidal, 7, Rio Vermelho | R. Chile, 135, Caji, Lauro de Freitas>

Contato: @pizzasupreme.br>

Healthy por Victoria Cintra>

Com versões saudáveis e sem ingredientes inflamatórios, a Healthy está com a uma promoção para o mês todo. Clientes que forem na unidade no Shopping Barra de segunda a quinta terão 15% de desconto na compra de pizzas.>

Endereço: Salvador Shopping, Piso L2, Av. Tancredo Neves, 3133 - Caminho das Árvores | Shopping Barra (Barra Gourmet - 1º piso)>

Contato: Salvador Shopping: 71 99646-4547 / Shopping Barra: 71 99335-5251>

Mariposa Salvador Shopping>

No Mariposa, todas as quartas-feiras de julho são em comemoração ao mês da pizza. Na compra de uma pizza, o cliente garante 50% de desconto na segunda unidade. Lá, as redondas são peparadas com fermentação lenta e natural, no estilo napolitano, resultando em uma base leve, crocante por fora e macia por dentro.>

Endereço: Salvador Shopping, Piso L3, Av. Tancredo Neves, 3133 - Caminho das Árvores>

Contato: (71) 3016-1801>

Pizza Hut>

Quem levar um imã de pizzaria ao Pizza Hut na quinta ganha um descontão na pizza grande de pepperoni, que sai a R$29,90. A oferta é exclusiva para compras presenciais no balcão das lojas participantes.>

Endereço: Caminho das Árvores, Ondina, Salvador Shopping, Shopping da Bahia, Shopping Bela Vista, Shopping Barra, Parque Shopping Bahia, Salvador Norte Shopping>