CRIME

Motoboy é morto por espancamento depois de sair para trabalhar em Feira de Santana

Antônio Marques Costa Neto sumiu no último domingo (6)

Um jovem identificado como Antônio Marques Costa Neto, de 22 anos, morreu no Hospital Geral Clériston Andrade na tarde de terça-feira (8). Antônio deu entrada na unidade um dia antes após ser encontrado com marcas de espancamento e uma perfuração na Avenida Iguatemi, no bairro da Mangabeira, em Feira de Santana. >

De acordo com informações iniciais, o jovem, que é mototaxista, sumiu ainda no domingo (6), quando saiu de casa para fazer uma corrida e não voltou mais. Segundo fonte policial, Antônio foi encontrado sem os documentos e foi socorrido por populares da região. A identificação, porém, foi realizada por familiares que o procuraram em unidades de saúde da cidade. Ainda não se sabe quem cometeu o crime nem a motivação. >

Moradores da Avenida Iguatemi foram rápidos em acionar o Samu o socorro do mototaxista, mas, depois sofrer uma parada cardíaca no hospital, Antônio acabou morrendo. A investigação do caso está a cargo da Delegacia de Homicídios de Feira de Santana. Oitivas e diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias, autoria e motivação do crime. >