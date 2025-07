IMAGENS

Tentativa de assalto contra PM acaba em tiros e morte de suspeito na San Martin

Caso foi registrado na noite de quarta-feira (9)

Uma tentativa de assalto terminou em tiros e na morte de um suspeito na Avenida San Martin, em Salvador, na noite de quarta-feira (9). De acordo com informações iniciais, suspeitos tentaram roubar um policial militar fora de serviço. O PM reagiu ao crime e disparou contra um criminoso que tentava fugir com a motocicleta da vítima. >

Baleado, o suspeito caiu ainda no local do assalto enquanto os comparsas fugiram. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver o PM com uma arma na mão e o suspeito baleado no chão ao lado de uma motocicleta caída. Nas imagens, agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) prestam apoio enquanto aguardam o socorro. >