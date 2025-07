CRIME

Dois homens são mortos em área de conflito indígena em Porto Seguro

Mortes ocorreram na região de Barra Velha

Wendel de Novais

Publicado em 10 de julho de 2025 às 10:09

Itarauí Santana de Souza foi morto em Barra Velha Crédito: Reprodução

Dois homens foram mortos a tiros na região de Barra Velha, uma área de tensão agrária na cidade de Porto Seguro, no extremo sul da Bahia, na tarde de quarta-feira (9). Os corpos foram encontrados abandonados em uma estrada que dá acesso à comunidade local. Uma das vítimas foi identificada como Itarauí Santana de Souza, um indígena que morava região. A segunda vítima ainda não teve nome revelado. >

A Polícia Militar da Bahia (PM-BA) foi acionada através do 8º Batalhão da Polícia Militar (BPM). Os agentes estiveram no local e constataram a morte, acionando o Departamento de Polícia Técnica (DPT). Após perícia, os corpos foram encaminhados ao órgão para realização de necropsia. Ainda não há detalhes sobre os sepultamentos ou possíveis motivações e autores do crime, que estão sendo investigados. >

Barra Velha tem sido marcada por conflitos entre indígenas e fazendeiros nos últimos meses e chegou a contar com o policiamento reforçado em abril pela Força Nacional de Segurança Pública (FNSP). Segundo o Ministério da Justiça, o grupo permanecerá no município até o final de julho para garantir a segurança na área. >

No entanto, na última sexta-feira (4), agentes da força foram interceptados por um grupo de pessoas depois de prenderem cinco homens com armas de fogo. Na ocasião, os policiais tiveram que liberar o grupo, ficando com o material apreendido. Dois dias antes, outros dois homens e dois adolescentes foram presos pelo mesmo motivo, incluindo Welington Ribeiro de Oliveira, conhecido como o cacique Suruí Pataxó. >