CRIME

Indígena é morta a facadas e suspeito é preso após ser denunciado pela mãe

Vítima foi identificada como Jaqueline Silva Marinho

Wendel de Novais

Publicado em 1 de julho de 2025 às 10:59

Jaqueline foi morta por Alfredo Crédito: Lenio Cidreira/Liberdadenews

Uma mulher indígena, identificada como Jaqueline Silva Marinho, de 41 anos, foi vítima de feminicídio em Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia. Ela foi morta a facadas dentro da sua própria casa pelo Alfredo Santos Pereira, seu companheiro. De acordo com informações policiais, o suspeito chegou a fugir da cena do crime, mas acabou preso em flagrante após ser denunciado pela própria mãe. >

“A PM foi acionada, mas Jaqueline já estava morta quando os policiais chegaram lá. No entanto, na casa, estava um adolescente que era filho dela. A primeira pista surgiu aí, com ele indicando que o companheiro dela seria o responsável e falando o endereço da mãe do suspeito. Chegando lá, ela cooperou para a localização dele”, relata um policial, que prefere não se identificar. >

A prisão foi confirmada pela Polícia Civil da Bahia (PC). “O suspeito foi encontrado por policiais militares em um ponto de ônibus, no bairro de Monte Castelo, naquele município, horas após o crime. O investigado foi encaminhado para unidade policial, onde segue custodiado à disposição do Poder Judiciário”, informou a polícia, destacando que o crime ocorreu na última sexta-feira (27). >