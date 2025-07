CRIME

Saiba quem é o advogado do CV preso por fuga em Eunápolis e atentado

Investigado participava de gestão de recursos de facção

Wendel de Novais

Publicado em 1 de julho de 2025 às 10:25

Heraldo Silva de Souza foi preso em Serrinha Crédito: Crime

A operação contra responsáveis pela fuga de 16 detentos em Eunápolis e o atentado contra o diretor do presídio da cidade prendeu um integrante do Comando Vermelho na manhã desta terça-feira (1º): Heraldo Silva de Souza. O investigado, que é advogado criminalista, agia na ‘gestão’ do Primeiro Comando de Eunápolis (PCE), que foi incorporado pela facção carioca. >

As investigações do grupo criminoso revelaram que, mesmo sendo de Serrinha, o advogado cumpria ações fundamentais para a facção. “Exercia papel ativo na estrutura criminosa, com envolvimento direto na gestão de recursos financeiros oriundos do tráfico de drogas, além de prestação de contas e cobrança de metas semanais de arrecadação”, informou o Ministério Público (MP). >

Além da prisão do alvo, Polícia Civil e Ministério Público cumpriram quatro mandados de busca e apreensão, localizando uma pistola, três carregadores e munições.Os mandados para a operação, intitulada Dupla Face, foram expedidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis. >