Grupo responsável por fuga em Eunápolis e atentado contra diretor de presídio vira alvo de operação

Mandados são cumpridos contra investigados em Serrinha

Wendel de Novais

Publicado em 1 de julho de 2025 às 08:18

16 detentos fugiram do Conjunto Penal de Eunápolis Crédito: Reprodução

Criminosos investigados por envolvimento na fuga de 16 detentos do Conjunto Penal de Eunápolis e no atentado contra o diretor do presídio virou alvo de uma operação na manhã desta terça-feira (1º). Apesar dos crimes terem sido registrados no extremo sul do estado, os mandados são cumpridos no município de Serrinha, considerando a localização atual dos alvos. >

Após a fuga, ocorrida em dezembro de 2024, nenhum dos detentos voltou ao sistema penal, sendo que 15 seguem foragidos e Anailton Souza Santos, conhecido como Nino, acabou morto. Já o atentado, registrado no mês de maio, aconteceu em um ataque a tiros contra o carro que transporta o diretor depois dele receber ameaças. No entanto, o alvo não estava no carro e o seu motorista ficou em estado grave. >

A ação para prender os investigados é realizada de forma integrada com equipes dos Departamentos de Inteligência Policial (DIP), de Polícia do Interior (Depin), das Coordenações de Operações de Polícia Judiciária (COPJ) e de Operações e Recursos Especiais (Core) da Polícia Civil, junto com os Grupos de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco) e de Execução Penal, do MPBA, cumprem mandados judiciais contra integrantes de uma organização criminosa, responsável por homicídios, tráfico de drogas, além dos crimes referidos nos mandados judiciais. >