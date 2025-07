ITAMARAJU

Indígenas Pataxó interditam BR-101 após prisão de cacique na Bahia

Cacique Suruí foi detido por porte ilegal de arma, segundo a PRF

Cerca de 20 indígenas da etnia Pataxó interditaram totalmente a BR-101, nesta sexta-feira (4), próximo à entrada do Parque Nacional Monte Pascoal, em Itamaraju, no extremo sul do estado, durante um protesto pela prisão do cacique Suruí.>