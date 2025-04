SEGURANÇA PÚBLICA

Tropas da Força Nacional chegam à Bahia

Militares farão serviço em terras indígenas no extremo sul do estado

As equipes da Força Nacional de Segurança Pública chegaram nesta terça-feira (29) às terras indígenas Pataxó e Pataxó Hã Hã Hãe, no extremo sul da Bahia. A operação ocorre em apoio à Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai)k, visto que algumas regiões vêm enfrentando disputas pela delimitação do território, além da presença de grupos ligados ao crime organizado na região.>