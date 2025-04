POLÍTICA

Neto critica governo Jerônimo após envio da Força Nacional: 'Reflexo do descaso'

Ex-prefeito de Salvador declarou que o governo Jerônimo “falhou em prevenir a crise”

Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 17 de abril de 2025 às 14:59

Vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto Crédito: Paula Fróes/CORREIO

Depois de a Força Nacional ser convocada para atuar em conflitos no sul da Bahia, o vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto, criticou o governo Jerônimo Rodrigues (PT). Para ele, o envio de agentes federais mostra a “omissão” da gestão estadual. >

“A situação no Extremo Sul chegou a um ponto tão grave que o Estado perdeu completamente o controle. Jerônimo teve que pedir socorro à Força Nacional. Tudo isso é resultado da omissão do próprio governo, que deixou as invasões crescerem até virar um conflito fora de controle”, afirmou ACM Neto.>

O ex-prefeito de Salvador declarou que o governo Jerônimo “falhou em prevenir a crise”. “Isso é reflexo de anos de descaso com a segurança no campo e falta de mediação efetiva por parte do Estado”, completou.>