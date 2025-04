EMERGÊNCIA

Força Nacional é convocada para atuar em conflitos no sul da Bahia

Região vive tensão por disputa entre indígenas e produtores rurais

O Governo da Bahia convocou a Força Nacional para atuar nos conflitos que envolvem indígenas e produtores rurais no Extremo Sul do estado. A informação foi confirmada pela gestão na manhã desta quinta-feira (17). >

O Executivo estadual informou que manterá suas ações regulares de policiamento e seguirá atuando, em conjunto com a Polícia Federal, para assegurar a paz e a ordem pública, mas, diante da complexidade da situação, acolheu a sugestão para envio da Força Nacional de Segurança Pública. A orientação veio do Ministério da Justiça e Segurança Pública — corroborada pelo Ministério dos Povos Indígenas e pelo Movimento Unido dos Povos e Organizações Indígenas da Bahia (Mupoiba). >

O órgão atuará especificamente em áreas de interesse e serviços da União, em regime de cooperação com as autoridades locais. Em nota, o Governo ressaltou que respeita a importância da demarcação de terras indígenas e a propriedade privada, além da garantia da ordem pública. >

A tensão na região acontece há mais de um mês e teve como estopim a ocupação da entrada principal do Parque Nacional do Descobrimento, localizado em Prado. O grupo reivindica a homologação da Terra Indígena Comexatibá, que fica em outra localidade. O local teve a visitação suspensa durante os protestos, mas foi desocupado no último dia 5. >