'PACIFICAR'

Operação da polícia mira grupos armados no sul da Bahia

Conflitos entre indígenas e produtores rurais acontecem na região

Maysa Polcri

Publicado em 20 de março de 2025 às 07:49

Parque Nacional do Descobrimento foi criado em 1999 Crédito: Divulgação

Foi deflagrada, na manhã desta quinta-feira (20), uma operação para amenizar os conflitos entre indígenas e produtores rurais no extremo sul da Bahia. A ação visa desarticular grupos armados e restaurar a segurança na região. Deverão ser cumpridos 12 mandados de prisão e sete mandados de busca e apreensão em imóveis rurais do município do Prado.>

A Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP) detalha que os mandados são contra a "ação de grupos de supostos indígenas armados". Segundo a pasta, os integrantes utilizam o pretexto de retomada de territórios para agir com violência e grave ameaça contra trabalhadores e proprietários rurais. >

"Saqueando as produções agrícolas, mobiliários e veículos, além de restringir a liberdade das vítimas por períodos juridicamente relevantes", diz a SSP. >

A Operação "Pacificar" conta com a participação de policiais das Coordenadorias Regionais de Teixeira de Freitas, Eunápolis, Ilhéus, Itapetinga e Vitória da Conquista, além da da Diretoria Regional Sul Sudoeste e de diversas unidades do Departamento de Polícia do Interior (Depin). >

Os conflitos

No sábado (15), um grupo de indígenas ocupou a entrada principal do Parque Nacional do Descobrimento, localizado em Prado. O equipamento teve a visitação suspensa por tempo indeterminado. Os manifestantes reivindicam a homologação da Terra Indígena Comexatibá.>

Caciques e outros integrantes do movimento indígena repudiaram a ocupação, classificando a ação como uma contravenção de acordos estabelecidos anteriormente. "Reiteramos os acordos firmados e nossa certeza que tal movimento não nos representa, tampouco, é genuinamente Pataxó, visto que abriga no seu interior antigos adversários que disputam conosco o mesmo território e TI, muitas vezes denunciados desde 2013", disseram. >

Os secretários Marcelo Werner, da Secretaria de Segurança Pública (SSP), e Adolpho Loyola, da Secretaria De Relações Institucionais (Serin), desembarcaram na região para acompanhar os conflitos na quarta-feira (19). Um grupo de trabalho foi criado para tratar as disputas. >