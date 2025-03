DISPUTA

Secretários de Estado vão acompanhar conflitos no sul da Bahia de perto

Parque Nacional do Descobrimento foi ocupado por indígenas

Maysa Polcri

Publicado em 19 de março de 2025 às 11:29

Parque Nacional do Descobrimento foi criado em 1999 Crédito: Divulgação

Os conflitos de terra entre produtores rurais, indígenas e empresários do extremo-sul da Bahia têm preocupado o Governo do Estado. Nesta quarta-feira (19), os secretários Marcelo Werner, da Secretaria de Segurança Pública (SSP), e Adolpho Loyola, da Secretaria De Relações Institucionais (Serin), desembarcaram na região. >

Eles deverão acompanhar de perto os problemas sobre invasão de terras. Em Teixeira de Freitas, os representantes irão se reunir com as partes envolvidas no conflito. >

“Viemos na missão de dialogar sobre a paz no campo, essa é a nossa missão, que o governador Jerônimo nos deu. Vamos nos reunir com os produtores rurais aqui da região, Serin e SSP andando de mãos dadas, garantindo segurança pública para os baianos e as baianas”, afirmou Adolpho Loyola, secretário de Relações Institucionais>

Já Marcelo Werner, secretário de Segurança Pública, afirmou que a ideia é fortalecer a mediação. “A ideia é que vamos fortalecer, cada vez mais, essa mediação, até porque o propósito do Governo e da segurança pública é exatamente promover mais o respeito, a paz social e proporcionar mais segurança para todos os cidadãos baianos”, disse. >