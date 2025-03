PROTESTO

Indígenas ocupam Parque Nacional do Descobrimento, e visitação é suspensa

Grupo pede homologação de terras da região sul da Bahia

O Parque Nacional do Descobrimento, localizado em Prado, no sul da Bahia, teve a visitação suspensa por tempo indeterminado. A medida foi tomada depois que um grupo de indígenas ocupou a entrada principal do local, na tarde de sábado (15). Segundo a organização do Parque, eles permanecem no local. >