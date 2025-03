PRADO

Chega a 10 número de presos em operação no extremo sul da Bahia

De acordo com a polícia, os envolvidos agem com violência e grave ameaça contra trabalhadores e proprietários rurais

Dez pessoas foram presas na Operação Pacificar, deflagrada nas primeiras horas desta quinta-feira (20) pela Polícia Civil. A ação cumpre mandados expedidos em inquéritos que investigam a ação de grupos de supostos indígenas armados no município de Prado, no extremo sul baiano, segundo a polícia. >

Os grupos estariam atuando para a 'retomado' de territórios. De acordo com a polícia, os envolvidos agem com violência e grave ameaça contra trabalhadores e proprietários rurais, saqueando as produções agrícolas, mobiliários e veículos, além de restringir a liberdade das vítimas por períodos juridicamente relevantes. >

Sete pessoas foram presas em flagrante e outras três em cumprimento de mandado. No total são 35 equipes, com cerca de 150 Policiais Civis e Militares. Entre as armas apreendidas estão um fuzil, uma submetralhadora, um revólver, espingardas e munições. Ao todo, são 12 mandados de prisão e 7 mandados de busca e apreensão em imóveis rurais do município.>