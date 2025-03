REVALIDAÇÃO

Estudantes têm até 31 de março para revalidar Salvador Card; veja como fazer

Renovação é obrigatória para receber o desconto durante o ano letivo

Os estudantes de Salvador têm até 31 de março para revalidar o Salvador Card, cartão estudantil do sistema de transporte público. Ao todo, mais de 115 pessoas devem fazer a renovação, que é obrigatória para receber o desconto durante o ano letivo. >

Para revalidar o cartão, basta apresentar o comprovante de matrícula da escola/faculdade ou o recibo de pagamento da mensalidade da instituição e pagar uma taxa de R$ 11,20 em um dos postos do Salvador Card, das 8h às 17h. São eles: os terminais de ônibus da Lapa, Pirajá, Mussurunga, Acesso Norte e no Shopping da Gente >

Além dos postos físicos, a revalidação pode ser feita no aplicativo kim+. Basta anexar os documentos exigidos, pagar a taxa e aguardar. Após 48 horas, a revalidação será reconhecida no validador do primeiro ônibus urbano que o estudante usar. >