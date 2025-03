OPORTUNIDADE

UFRB anuncia concurso público com 68 vagas distribuídas em sete cidades baianas

Concurso contará com até cinco etapas

Millena Marques

Publicado em 19 de março de 2025 às 09:07

UFRB Crédito: Reprodução

A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) anunciou um concurso público para professor do magistério superior. A informação foi publicada no Diário Oficial a União (DOU), na última segunda-feira (17). Ao todo, serão ofertadas 68 vagas, que serão distribuídas em sete cidades. >

As vagas estarão disponíveis nos seguintes centros: Ciência e Tecnologia em Energia e Sustentabilidade (CETENS), em Feira de Santana/BA); de Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas (CECULT), em Santo Amaro/BA; de Artes, Humanidades e Letras (CAHL), em Cachoeira e São Félix; de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas (CCAAB) e de Ciências Exatas e Tecnológicas (CETEC), em Cruz das Almas/BA; de Ciências da Saúde (CCS), em Santo Antônio de Jesus/BA; e de Formação de Professores (CFP), em Amargosa. >

As inscrições serão online, no site, no período a ser divulgado no cronograma do edital, no valor de R$ 280. >

O concurso contará com diversas etapas: Prova Escrita (PE), Prova Didática (PD), Defesa de Memorial (ME), Prova de Títulos (PT) e, quando necessário, Prova Prática (PP). >