SEM LUZ

Campus da UFRB está sem energia elétrica há mais de 24 horas

Atividades acadêmicas estão suspensas

O campus de Cruz das Almas da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), sede da instituição, está com o fornecimento de energia elétrica suspenso desde a madrugada de segunda-feira (17). As atividades acadêmicas estão suspensas e a instituição afirma que está "trabalhando para resolver a situação o mais breve possível". >