Subúrbio 360 oferece aulas gratuitas de taekwondo em Salvador; confira detalhes

Inscrições devem ser realizadas até a próxima sexta-feira (21)

Millena Marques

Publicado em 19 de março de 2025 às 08:29

Projeto do Subúrbio 360 Crédito: Jefferson Peixoto/Secom PMS

O Subúrbio 360, situado no bairro de Coutos, em Salvador, está com vagas abertas para as aulas de taekwondo. As inscrições podem ser realizadas até sexta-feira (21), na sede da instituição, localizada na Rua da Paz. >

O aprendizado é aberto ao público infantil (a partir dos 4 anos), juvenil (até os 17 anos) adulto e idoso. As aulas nessas modalidades ocorrem duas vezes por semana, em dias e horários alternados. Para se inscrever, é necessário apresentar os seguintes documentos: comprovante de residência, RG ou certidão de nascimento do aluno e RG do responsável (caso o aluno tenha menos de 18 anos). >

Há seis anos, o mestre Cosme Ferreira é responsável por repassar os ensinamentos da arte marcial no Subúrbio 360. De acordo com o professor, o taekwondo, além der ser uma ótima prática esportiva, é também uma boa ferramenta de saúde mental. >

“É saudável para mente e corpo. As crianças e adolescentes adoram. As turmas sempre são bem movimentadas”, afirma, reforçando que a prática também desenvolve habilidades em Defesa Pessoal. >

Demais modalidades >

Além da modalidade esportiva, o equipamento oferece diversos outros cursos gratuitos, como balé iniciante, balé avançado, jiu-jitsu, vôlei, caratê, capoeira, ritmos e aulas para danças urbanas. Os alunos das aulas de vôlei, futsal e de ritmos realizam as práticas nas quadras poliesportivas. >

Já as turmas de artes marciais recebem aulas em salas do espaço. As oficinas de balé são promovidas no teatro. As informações sobre inscrições podem ser consultadas na página da instituição no Instagram (@suburbio360).>

