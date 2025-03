FESTA

Àttooxxá, Pablo Vittar, Larissa Luz: confira programação de shows do aniversário de Salvador

Shows principais acontecerão no dia 30 de março

Millena Marques

Publicado em 18 de março de 2025 às 10:42

Programação do dia 30 Crédito: Divulgação

A prefeitura de Salvador divulgou, nesta terça-feira (18), a programação oficial do aniversário da cidade, que celebra 476 anos em 2025. O Festival Salvador contará com diversas atividades culturais, eventos esportivos, feira artesanal e uma agenda de shows. >

Os principais shows acontecerão no dia 30 de março, com a seguinte grade de atrações: ÀTTØØXXÁ, Russo Passapusso, Sued Nunes, Larissa Luz, Rachel Reis, Cortejo Afro e Pabllo Vittar. As apresentações acontecerá tão na Praça Municipal, a partir de 18h.>

No mesmo dia, a tradicional volta no dique com a banda 'Mudei de Nome' comanda a folia a partir de 11h. >