CELEBRAÇÃO E CULTURA

8ª Movimento Boca de Brasa celebra aniversário de Salvador com programação especial

Agenda terá atividades culturais entre 27 e 29 de março

A Fundação Gregório de Mattos (FGM) terá uma programação especial para celebrar os 476 anos de Salvador. A 8ª edição do Movimento Boca de Brasa, que acontecerá de 27 a 29 de março, contará com atividades culturais em diversos pontos da cidade. A agenda foi divulgada nesta terça-feira (18), no Teatro Gregório de Mattos, na Praça Castro Alves. >

Um dos destaques do movimento será o Rolê Boca de Brasa. A ação vai levar autoridades, influenciadores e a imprensa para uma experiência potente, imersiva e repleta de energia nos espaços Boca de Brasa do Subúrbio 360, Cajazeiras e CEU de Valéria. Um tour que celebra a periferia, a arte e a cultura autêntica, com performances do JACA, Célula Hip Hop e Déa, mostrando ao público o verdadeiro poder criativo desses territórios. >