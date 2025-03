CELEBRAÇÃO

Festival da Cidade 2025: confira programação completa do aniversário de Salvador

Capital baiana terá shows, atividades culturais e competições esportivas entre

Millena Marques

Publicado em 18 de março de 2025 às 13:23

Farol da Barra Crédito: Crédito: Mauro Akin Nassor

Salvador celebrará os 476 anos com uma agenda preenchida por eventos esportivos, shows especiais, atividades gastronômicas e culturais, além de uma feira artesanal. A programação foi divulgada oficialmente nesta terça-feira (18), no Teatro Gregório de Mattos, na Praça Castro Alves. A data oficial do aniversário é no dia 29 de março, mas os eventos começam antes, nesta quarta-feira (19). Confira programação completa:>

Equipamentos culturais

Data: 19/03>

Projeto Sòrò - Contando e Ouvindo Histórias - “O que conta a Cidade?”>

Horário: 15h>

Local: Casa das Histórias de Salvador>

Mediadora: Lorena Sampaio>

Sòrò, palavra de origem yorubá que significa “falar”, propõe a contação de histórias de forma lúdica, estimulando a imaginação e o exercício da escuta. A atividade é focada em cantigas populares baianas e nordestinas, promovendo conhecimento sobre a história e cultura de Salvador, voltada ao público infantil.>

Gratuito.>

Dia: 20/03>

Visita Acessibilidade, Diversidade e Inclusão>

Local: Casa das Histórias de Salvador e Galeria Mercado.>

Descrição: Data destinada à visitação para o público neurodivergente, TEA, Comunidade Surda e outros, com foco na acessibilidade e inclusão.>

Agendamento no link disponível nas páginas do Instagram dos equipamentos.>

Dia: 21/03>

Cineclube - Documentário "Toque Feminino - Mulheres Percussionistas">

Horário: 10h>

Local: Arquivo Público de Salvador>

Mediadores: Goli Guerreiro (debatedora), Alana Gabriela (Artista) e Cris Fernandes (Diretora do filme)>

Exibição do documentário sobre a trajetória de cinco mulheres que escolheram a percussão como campo de atuação profissional e expressão artística, discutindo a desigualdade de oportunidades no cenário musical de Salvador.>

Gratuito.>

Dia: 21/03>

Visita Azul - Memorial 2 de Julho>

Horário: 11h >

Este dia contará com uma visita adaptada que passará por três importantes equipamentos culturais de Salvador: o Memorial 2 de Julho, o Espaço Pierre Verger da Fotografia Baiana e o Espaço Carybé de Artes. Durante a visita, os espaços serão ajustados para oferecer uma experiência mais tranquila, com iluminação e sons adequados para visitantes com TEA.>

Gratuito.>

Dia: 21/03>

Visita Azul - Espaço Pierre Verger da Fotografia Baiana e Espaço Carybé de Artes>

Horário: 14h >

Valor: R$20,00 (meia para residentes em Salvador, estudantes e idosos).>

Dia: 28/03>

Visita Azul - Casa do Carnaval da Bahia>

Horário: 14h>

A Casa do Carnaval da Bahia também será adaptada para receber as visitas da "Visita Azul", com ajustes sensoriais no ambiente para garantir conforto e acessibilidade aos visitantes com TEA. A visita será conduzida com toda a atenção necessária para que a experiência cultural seja agradável e inclusiva.>

Valor: R$20,00 (meia para residentes em Salvador, estudantes e idosos).>

Dia: 29/03>

Oficina Criativa Carnaval é Massa Especial!>

Horário: 14h >

Local: Casa do Carnaval da Bahia >

Solte a criatividade na Casa do Carnaval da Bahia, criando representações artísticas inspiradas nas obras do acervo e no Pierrot da entrada. Edição especial no dia 29/03 dedicada a Salvador.>

Valor: R$20,00 (meia para residentes em Salvador, estudantes e idosos).>

Dia: 29/03>

Quebra-Cabeças dos Artistas Especial Fortes>

Horário: 14h>

Local: Espaço Pierre Verger de Fotografia Baiana e Espaço Carybé de Artes>

Participe de uma experiência imersiva em homenagem ao legado de Carybé e Pierre Verger, montando um quebra-cabeça que conecta a Bahia à arte desses artistas. Edição especial no dia 29/03 dedicada aos artistas de Salvador.>

Valor: R$20,00 (meia para residentes em Salvador, estudantes e idosos).>

Dia: 29/03>

Quiz da Independência Especial>

Horário: 14h >

Local: Memorial 2 de Julho >

Aprofunde seus conhecimentos sobre a independência da Bahia com jogos educativos que envolvem quebra-cabeças e jogos da memória. Edição especial no dia 29/03 dedicada aos heróis baianos da atualidade.>

Gratuito>

Dia: 29/03>

Jogo de Cartas - O que conta a Cidade?>

Horário: 10h às 11h e 15h às 16h>

Local: Casa das Histórias de Salvador e Galeria Mercado>

Mediadores: Tainã Souza (Educadora) e Anastácia (Educadora)>

Jogo educativo que desafia os participantes a adivinhar pontos turísticos, monumentos e locais históricos de Salvador, aprendendo mais sobre a cidade de forma divertida e interativa.>

Valor: R$20 e R$10 (meia).>

Movimento Boca de Brasa

Dia: 27/03>

Local: Escadaria da Barroquinha e Pátio iyá nassô (Espaço Cultural da Barroquinha)>

17h - Lançamento: exposição Boca de Brasa em Movimento/ Feira de empreendedores de economia criativa>

17h30 - Cerimônia de Abertura, com artistas do Boca de Brasa>

Roteiro e direção: Jorge Alencar / Elivan Nascimento / Luciano Bahia>

19h - Vitrine Boca de Brasa - Pocket Show Odilon>

19h30 - Show: Aila Menezes - Baile de Todas as Cores>

Dia: 28/03>

Local: Pátio iyá nassô (Espaço Cultural da Barroquinha)>

8h30 - Rolê Boca de Brasa>

Participação: Autoridades, influenciadores e imprensa>

Apresentações: JACA, Célula Hip Hop, Déa>

Local: Subúrbio 360, Boca de Brasa Cajazeiras e CÉU de Valéria >

Podcast - Potências da Periferia, mediação: Luana Assiz>

15h - Episódio 01 - O Poder dos Coletivos Artísticos nas Periferias >

17h - Episódio 02 - Empreendedorismo do Futuro>

Local: Espaço Cultural da Barroquinha>

19h - Debate - show: Humor é coisa de mulher, mediação de Val Benvindo >

Participação: Clube DazMinina + Aline França>

Local: Teatro Gregório de Mattos>

20h30 - Vitrine Boca de Brasa, Pocket Show ANDREZZA, >

21h - Show: Hiran canta Brown. >

Participação Majur e Nininha Problemática>

Dia: 29/03>

Local: Pátio iyá nassô (Espaço Cultural da Barroquinha)>

11h - Visita mediada: Exposição Boca de Brasa em Movimento>

Local: Foyer Teatro Gregório de Mattos>

13h - Aulão “Mete Dança” com Elivan Nascimento e convidados>

Local: Espaço Cultural da Barroquinha>

15h - Ocupação Sound System: Oficinas de grafitti + intervenções urbanas>

17h - Show do Ministereo Público e participação Jesse Royal (Jamaica)>

Demais atividades apoiadas pela FGM

Até o dia 30 de março >

20h - Espetáculo Teatral: Monocontos - Elas Fantasiam o Tempo >

Local: Casa Rosa / Rio Vermelho (?)>

Dia: 20/3>

18h - Abertura da Exposição "Assentamentos", do artista Roney George, >

Curadoria de Danillo Barata>

Local: Casa do Benin>

Dia: 2 a 4 de abril>

20º Panorama Internacional Coisa de Cinema>

Local: Cine Glauber Rocha e Sala Walter da Silveira>

Dia: 4 a 6 de abril >

Projeto MURAL (Feira, Exposição documental, Oficinas e Bate-papos) >

Local: Doca 1 - Comércio>

XII Semana do Artesão>

Dia: 26 a 30/03>

Horário: 9h às 20h>

Praça do Campo Grande >

Artes, culinária, moda, artesanato, atrações musicais e culturais >

Atividades e Competições Esportivas

Dia: 23/03 >

Pedal da Cidade>

Gratuito >

Passeio ciclístico promovido pelo Movimento Salvador Vão de Bike >

Percurso de 15km>

Saída do Parque dos Ventos>

Dia: 28, 29 e 30/03>

Oceanman>

O maior circuito mundial de águas abertas para nadadores amadores, presente em mais de 30 países.>

Dia: 30/03>

Corrida Salvador 10 milhas >

Corrida com percurso de 5k e 10k com saída do Rio Vermelho. O evento esportivo faz uma homenagem a Salvador passando em seus percursos por alguns dos maiores cartões postais da cidade.>

Dia: 06/04>

Triton Salvador >

Depois de uma primeira experiência marcante, o TRITON volta a Salvador para mais uma etapa do TRITON 1 no Brasil, etapa que também será classificatória para o Mundial 2025.>

A praia de PLACAFORD, em Salvador, será o palco dessa disputa eletrizante que promete reunir atletas do mais alto nível, que estarão divididos entre as três opções de distâncias disponíveis: SPRINT, MIDDLE e LONG.>

Shows em celebração aos 476 anos

Dia: 28 e 30/03>

Praça Municipal - Centro Histórico >

Will Carvalho canta Elis Regina - Dia 28 - 18h>

Ary Barroso nas Vozes Delas: Márcia Short, Ellen Wilson, Cátia Guimma e Elaine Fernandes - Dia 28 - 20h>

Espetáculo “A Benção, Salvador!” com a participação de Àttooxxa, Russo Passapusso, Pablo Vittar, Rachel Reis, Sued Nunes, Larissa Luz e Cortejo Afro - Dia 30 - 17h>

Dia: 30/03>

Volta ao Dique, Dique do Tororó>

Horário: 11h>