Arroz de festa profissional, Lulu da Bahia não perde um 'comes e bebes'

Você já a viu por aí? Conheça a influencer argentina, penetra nos mais variados eventos de Salvador

Elis Freire

Publicado em 30 de março de 2025 às 19:02

Lulu da Bahia: presença certa nas festas Crédito: ilustração de Thainá Dayube

Não é à toa que Maria Luisa Canevari é conhecida como Lulu da Bahia. Mesmo sendo argentina, a idosa já é parte do meio cultural de Salvador. Autointitulada repórter, produtora, artista, figura pública, fotógrafa e blogueira internacional, Lulu foi trazida à Bahia pelo encantamento com as tradições soteropolitanas e como ela mesma diz “por toda forma de entretenimento”.

Mesmo quando morava em seu país natal, ela já nutria um carinho pela baianidade. Integrava um grupo de lambada chamado Raízes da Bahia, onde todos os participantes eram baianos residentes por lá e ela, argentina de origem italiana, era, inusitadamente, a professora. Há 15 anos, então, Maria Luisa veio dançar na Bahia.

Chegando aqui, descobriu que queria mais do que dançar em apresentações. Queria registrar o movimento. Nasceu, então, o veículo de comunicação Lulu Bahia TV Entertainment News. No início, era um canal no YouTube, com vídeos de lambada e de alguns eventos. Interessada em política, a devota de Iemanjá começou a frequentar as coletivas de imprensa da prefeitura de Salvador e as mostrar para seu público. Dali, pulou para o Instagram, para transmitir cobertura de festas de todo tipo.

A felicidade pode ser vista nos olhos da argentina, quase brasileira, baiana até no nome. Foto com prefeito? Claro! Ex-prefeito? Também! Governador? Como não? >

Credenciada no Carnaval de Salvador, Lulu faz coberturas em camarotes como influenciadora digital, mostrando sua imagem ao lado de estrelas como Carlinhos Brown, Vovô do Ilê e Alceu Valença. De Brown, se diz amiga e revela que até já viajaram juntos. >

Ela conta que também já acompanhou Edson Gomes em diversos shows. Ele comenta: “É uma pessoa como qualquer outra que estava no meu show”. Lulu diz que sua ligação com o gênero de origem jamaicana está registrada na música Olodum Balanço Bom, que lhe rendeu o Troféu Reggae, em 2023.

Lulu da Bahia e Edson Gomes Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Se é amiga ou não de artistas, pouco importa. Fato é que as vivências e a galeria de Lulu valem ouro e mostram seu interesse inesgotável pelo que o entretenimento de Salvador tem a oferecer. Como todo ‘repórter’ que se preze, ela está em todas, independente do gosto pessoal. Mais importante, para ela, é o registro. “Não é a minha opinião, nem o meu gosto. A gente divulga o que está acontecendo”, garante. “A gente tem seguidores, que vivem através da nossa experiência. Então, a gente compartilha com eles. Sou influenciadora digital e tem até gente que copia”, dispara.

Como todo mundo também, Lulu da Bahia tem seus detratores. Ela parece ter despertado o incômodo de alguns produtores de eventos, jornalistas e assessores de Salvador. A acusação é que vai de penetra nas festas. Segundo fontes ouvidas pela reportagem, Lulu seria a líder de um grupo que quer aproveitar tudo que é “exclusivo”, “só para imprensa” e “para convidados somente”.

Lulu da Bahia e Alceu Valença no Carnaval 2024 Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Intriga da oposição

“Um perigo”. “Eles sempre conseguem entrar”. “Sabem quando tem comida”. “Já expulsei de várias festas”. Essas são as respostas sobre ‘a influencer argentina’ recebidas pela reportagem. Quem nunca foi de penetra, né? Porém, o relato é de que isso é feito de maneira quase profissional, e diariamente. Os outros integrantes da trupe apontados nos relatos seriam uma senhora ruiva chamada Maria de Jesus Lopes e um homem de óculos, sempre “na beca”.

De oito produtores de eventos procurados, sete conheciam o grupo de penetras de Lulu da Bahia. A blogueira, porém, nega que tenha tido quaisquer problemas. “Não tenho conhecimento disso”, alegou, reforçando que sempre vai sozinha, credenciada como imprensa para produzir conteúdo digital. Com trajes chamativos, Lulu da Bahia e sua turma já seriam carta marcada entre promotores, seguranças e personalidades públicas da cidade. É difícil encontrar alguém do meio que não tenha se deparado com eles nos eventos.>

“A gente não sabe quem são. Eles bebem muito e ‘se passam’. Aí, a gente fala com educação e, se não vão embora, a gente chama a segurança. Já expulsei ela de várias festas. Todo evento no shopping, eles aparecem na maior cara de pau do mundo”, relatou Ginno Larry, promoter da capital baiana.

Uma jornalista e assessora de imprensa da área cultural, que preferiu não se identificar, também defende que Lulu parece ter um esquema para entrar sem ser convidada e, por isso, estaria em todas. “Eles andam sempre no mesmo estilo. O coroa sempre de terno e ela com roupas extravagantes. Eles veem na mídia o que vai ter de coquetel de lançamento e vão como ‘convidados’”, conta.

Lulu da Bahia com Maria de Jesus Lopes Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Daniele Coni, gestora do site Gastronomia Salvador, diz conhecer a fundo as táticas do grupo que chama de “quadrilha” e já tem até um apelido para cada um dos possíveis penetras. Para não perder a boca livre, ela explica que eles seguem diversos perfis de eventos e personalidades, ficando de olho em tudo.

Lulu da Bahia alega que isso é intriga da oposição: “Existe essa concorrência e para mim, como mulher, foi muito difícil conseguir o espaço que eu tenho agora. Se a gente está em um evento, é porque foi liberado. Ninguém tem a obrigação de aceitar alguém que não interessa”, justifica. >

A loira, que já foi ruiva, também criou um blog, mas deixou de alimentá-lo em 2020, porque, segundo ela, as pessoas gostam de fotos, vídeos e, claro, vê-la. Hoje, o Instagram de Lulu tem mais de 11 mil seguidores.>

Lulu da Bahia Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Foi por essa presença que, em março do ano passado, se tornou membro efetivo da Academia de Cultura da Bahia. Lulu é licenciada em Psicologia na Argentina e diz falar mais de cinco línguas - inglês, francês, italiano, português e espanhol. “Ninguém diz que eu sou estrangeira”, garante. >

Apesar das controvérsias, o certo é que Lulu da Bahia já viveu foi muito na noite soteropolitana. Sem revelar a idade, diz apenas que é “contemporânea” e que aprendeu a se reinventar. Ao longo dos anos, apurou o faro para ler os convivas nas entrelinhas. Pode até faltar vergonha, mas animação, dedicação e baianidade nunca ficam de fora. >