'INDEPENDENTE DE DISPUTAS'

Bruno Reis diz que projeto da ponte Salvador-Itaparica terá ‘prioridade máxima’ quando chegar à prefeitura

Projeto executivo ainda não foi elaborado

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), disse que o projeto da ponte Salvador-Itaparica terá “prioridade máxima” para aprovação assim que chegar à prefeitura. A declaração aconteceu em coletiva à imprensa nesta terça-feira (18), no Teatro Gregório de Mattos, na Praça Castro Alves, após a apresentação da agenda do Festival da Cidade 2025. >

“Eu sou a favor da ponte, mas que obra? Vamos acompanhar o que se não acompanhou obra nenhuma? Não tem obra nenhuma, ainda está fazendo sondagem. As sondagens é que vão permitir elaborar o projeto executivo. Aí você vai saber qual o valor da ponte, a partir daí é que ingressa na prefeitura com o projeto”, disse após ser questionado sobre o acompanhamento do projeto. >

O prazo final para a conclusão das obras da Ponte Salvador-Itaparica ganhou um novo ano-limite no dia 11 de fevereiro. Na ocasião, o Governo do Estado da Bahia e o Consórcio Ponte Salvador-Itaparica entraram em consenso após o Tribunal de Contas do Estado (TCE) intermediar o fim dos impasses quanto aos valores da licitação. Diante do acordo, ficou estabelecido que o consórcio terá seis anos para concluir a construção da ponte. Ocorre que, com o prazo para assinatura do contrato – em até um ano –, a conclusão das obras pode ocorrer só em 2032. >