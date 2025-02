FIM DO IMBRÓGLIO

TCE aprova proposta de acordo que prevê custo de R$ 10,4 bi para construir ponte Salvador-Itaparica

Proposta de consenso entre Governo da Bahia e Consórcio da Ponte Salvador-Itaparica foi aprovada com unanimidade; veja o que muda

Larissa Almeida

Publicado em 11 de fevereiro de 2025 às 18:47

Sessão de julgamento de proposta de mediação entre o Governo do Estado e Consórcio da Ponte Salvador-Itaparica aconteceu nesta terça-feira (11), no TCE Crédito: Marina Silva/CORREIO

Uma proposta de mediação para sanar os impasses entre o Governo do Estado e a concessionária responsável pela construção da Ponte Salvador-Itaparica foi aprovada com unanimidade pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-BA), no final da tarde desta terça-feira (11). O projeto, que foi elaborado por uma Comissão de Consensualismo, atualiza os termos da licitação e estabelece que a obra deve custar, inicialmente, em torno de R$ 10,4 bilhões, sendo R$ 5,07 bilhões de recursos públicos. Originalmente, o contrato previa R$ 6,3 bilhões para construção do sistema viário, sendo R$ 1,5 bilhão de recursos públicos. >

A mediação foi necessária porque havia um impasse entre o Governo da Bahia e a concessionária responsável pela obra. De um lado, o Consórcio Salvador-Itaparica, que é formado pela pelas empresas China Railway 20 Bureau Group Corporation e China Communications Construction, reclamava a necessidade de ajustes no contrato por conta dos impactos econômicos da pandemia de Covid-19, que causaram variações nos custos dos insumos e do capital desde a assinatura do projeto executivo, em 2020.>

Por outro lado, o Governo da Bahia foi resistente à ideia de aumentar o valor dos repasses. Em janeiro do ano passado, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) não descartou romper o contrato de licitação. Meses depois, ele admitiu publicamente a dificuldade de encontrar dinheiro para investimentos.>

Na sessão de julgamento da proposta de mediação, os cinco conselheiros do TCE votaram a favor do aditivo que permite a manutenção do contrato com o consórcio chinês, com as devidas mudanças. Uma delas é o prazo da concessão da ponte ao consórcio, que passará a ser de 29 anos e outros 6 anos de obras. Antes, o contrato previa 30 anos de concessão. >

Outras mudanças ocorreram na esfera financeira. Como já mencionado no início da reportagem, houve aumento no CAPEX, isto é, no valor de investimento inicial, que passou a ser estimado em R$ 10,4 bilhões. O valor terá taxa de retorno interna atualizada para 10,72% ao ano. O aporte público, isto é, a participação dos recursos do governo baiano, passou a ser de R$ 5,07 bilhões.>

Nesses moldes, a previsão é de que haja contraprestação anual de R$ 371 milhões ao ano durante dez anos. Nos anos subsequentes, foi estipulada a contraprestação de R$ 170 milhões. Todos os valores podem sofrer ajustes, porque a aprovação de mediação só garante o fim dos impasses entre o Governo do Estado e a concessionária. No contrato final entre as partes, que pode ser assinado após o Carnaval, pode haver novo entendimento sobre os valores.>

Para Marcus Presidio, presidente do TCE, o grande feito do projeto aprovado nesta terça é a conclusão de que as obras para a Ponte Salvador-Itaparica ainda são viáveis. "O Tribunal de Contas trabalhou para analisar se era economicamente viável para o Estado da Bahia manter esse contrato ativo. Depois de profundas análises e discussões entre as partes, o TCE chegou à conclusão de que ainda é vantajoso", disse.>