NOVO PRAZO

Ponte Salvador–Itaparica pode ficar pronta só em 2032; entenda

Obras dependem de nova assinatura de contrato entre o Governo do Estado e consórcio chinês

Larissa Almeida

Publicado em 11 de fevereiro de 2025 às 20:23

Ponte Salvador-Itaparica Crédito: Divulgação

O prazo final para a conclusão das obras da Ponte Salvador-Itaparica ganhou um novo ano-limite nesta terça-feira (11). Na ocasião, o Governo do Estado da Bahia e o Consórcio Ponte Salvador-Itaparica entraram em consenso após o Tribunal de Contas do Estado (TCE) intermediar o fim dos impasses quanto aos valores da licitação. Diante do acordo, ficou estabelecido que o consórcio terá seis anos para concluir a construção da ponte. Ocorre que, com o prazo para assinatura do contrato – em até um ano –, a conclusão das obras pode ocorrer só em 2032. >

De acordo com Afonso Florence, secretário da Casa Civil da Bahia, o processo de sondagem do solo está 75% concluída, com previsão de finalização em março deste ano. Após essa etapa, as obras vão depender da assinatura do contrato entre o Governo do Estado e o consórcio, que é formado pelas empresas China Railway 20 Bureau Group Corporation e China Communications Construction. >

“A nossa expectativa é que, com a conclusão do projeto, eles [as empresas que formam o consórcio] já estejam iniciando providências para a construção dos pilares. Isso é um ato contínuo. A estimativa, para ser preciso, é de que, por volta do final de março, eles concluam a sondagem e o anteprojeto”, afirmou Afonso Florence. >

Quanto vai custar?

Em parceria público-privada, o projeto da ponte atualmente tem o valor de investimento inicial estimado em R$ 10,4 bilhões. No contrato original, esse valor era de R$ 6,3 bilhões, mas já havia saltado para R$ 7,6 bilhões em 2019. À época, ficou estabelecido que o aporte público, isto é, o valor injetado por parte do Governo do Estado, seria de R$ 1,5 bilhão. Diante do consenso entre as partes, esse valor foi atualizado para R$ 5,07 bilhões. Todas essas quantias, no entanto, ainda podem ser ajustadas até a assinatura do contrato entre as partes. >

Há quanto tempo o projeto existe?

A ideia da Ponte Salvador-Itaparica existe desde 1967, mas somente em 1997 foi elaborada. Por sua vez, a construção só foi concebdida no ano de 2009, durante o governo petista de Jaques Wagner. Somente dez anos depois o projeto foi licitado, tendo o contrato assinado em 2020, no governo do também petista Rui Costa. >

Até o momento, a obra já avançou na batimetria, na geofísica, avaliação dos impactos ao patrimônio material e imaterial, estudos de tráfego, pesquisa arqueológica e mapeamento dos povos de comunidades tradicionais que vivem na Ilha de Itaparica. Em 2024, foi iniciado o processo de sondagem, que contou com investimento de R$ 160 milhões. >

Como vai ser a Ponte Salvador-Itaparica?

Quando ficar pronta, a expectativa é de que a Ponte Salvador-Itaparica tenha 12,4 km de extensão sobre lâmina d’água e seja a maior da América Latina. A estimativa é de que a obra impacte 250 municípios e cerca de 10 milhões de baianos. Com o projeto, a distância de Salvador para a Ilha de Itaparica será encurtada em cerca de 250 km e mais de 40% do tempo de viagem será reduzido. >

A construção foi dividida em três etapas: trecho de aproximação na Ilha de Itaparica, com 4.6 km, trecho de aproximação em Salvador, com 6.9 km de extensão, e trecho estaiado, com 0.9 km de comprimento e 85 m acima do nível do mar. O projeto vai permitir a navegabilidade de navios transatlânticos, petroleiros, ferry-boat e plataformas. O empreendimento também contará com pistas em ambos os sentidos, cada uma delas com duas faixas, e uma terceira faixa que, inicialmente, funcionará como acostamento. >

Além da construção da ponte, estão previstos novos sistemas viários na capital baiana e no município de Vera Cruz. Em Salvador serão 4 km de novos acessos, entre os bairros da Calçada e Água de Meninos, incluindo túneis e viadutos. Já em Vera Cruz serão criados cerca de 30 km de acessos viários, facilitando o acesso e transporte até outras regiões. Haverá ainda duplicação de um trecho de 8 km da BA-001 já existente. >

Vai ter pedágio?