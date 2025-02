SONHO ANTIGO

Jerônimo afirma que Ponte Salvador-Itaparica já tem ‘condições de ganhar ritmo’

Projeto é promessa dos governos petistas desde 2013

Millena Marques

Publicado em 5 de fevereiro de 2025 às 15:04

Ponte Salvador-Itaparica Crédito: Divulgação

Sonho antigo dos baianos e promessa dos governos petistas desde 2013, a ponte Salvador-Itaparica somente agora “tem as condições para ganhar ritmo acelerado de construção”, segundo o governador Jerônimo Rodrigues (PT). A declaração foi feita durante discurso ao Parlamento, em solenidade de abertura dos trabalhos para 2025 na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), na manhã desta quarta-feira (5). >

Segundo o chefe do Executivo, o projeto, assim como o Veículo Leve Transporte (VLT), possui maior complexidade e, por isso, exige mais tempo de planejamento. “É um projeto de grande envergadura. Jerônimo ressaltou a “complexa” renegociação dos termos do contrato de Parceria-Público-Privada, com a presença de várias instâncias como o Tribunal de Contas do Estado (TCE), o Ministério Público de Contas (MPC) e a nossa ProcuradoriaG eral do Estado (PGE), “para que se pactuasse novos termos de um acordo de aditivo – já em andamento – junto a Concessionária Ponte Salvador Itaparica (CPSI)”. >

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) deve julgar, no dia 11 de fevereiro, uma terça-feira, o contrato da ponte Salvador-Itaparica. No ano passado, diante da dificuldade de firmar um contrato com o consórcio chinês para construir a ponte, o governo Jerônimo Rodrigues (PT) pediu que o tribunal participasse da negociação. Após diversas reuniões, uma proposta de contrato foi elaborada pelo corpo técnico da Corte. Agora, caberá aos conselheiros julgar o acordo entre as duas partes. >

O jornal Folha de S. Paulo publicou, em dezembro do ano passado, que o contrato deve ser fechado em R$ 9 bilhões. Mas fontes ouvidas pelo CORREIO acreditam que ainda há chance de haver ajustes nesses valores. >